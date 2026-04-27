«Плесень может неожиданно появиться на любом продукте, и если она попадет в желудок, неприятностей избежать не удастся», — утверждает врач-диетолог Нурия Дианова в интервью изданию dietology.pro.

Если у человека нет серьезных проблем с желудком и кишечником, он может столкнуться с легким расстройством стула. Однако у детей попадание плесени в организм может спровоцировать опасные аллергические реакции или обильный понос. На коже также может появиться аллергическая сыпь. Часто после таких реакций аллергия сохраняется на продукты, содержащие так называемую благородную плесень, такие как творог, кефир, сыры и другие.

Хлеб, фрукты, колбасы и сыры часто покрываются плесенью. Эти твердые продукты позволяют легко заметить опасный грибок. В то же время, напитки из кислого молока, находящиеся в упаковках, могут скрывать плесень, что затрудняет ее обнаружение. Диетолог Дианова рекомендует перед употреблением кефира, ряженки или молока внимательно осмотреть содержимое бутылки, особенно крышку.

Существует также «коварная» плесень, которую трудно заметить невооруженным глазом. Чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше не хранить скоропортящиеся продукты долго. Их следует держать в холодильнике не более двух часов.

При малейшем подозрении на порчу продукта его необходимо немедленно выбросить. Не стоит пытаться срезать плесень или «перекипятить» продукт, подвергая свой организм серьезной опасности.

Какая плесень безопасна для употребления

Не вся плесень безопасна для еды. Заплесневелое мясо, макароны, мягкие и рассыпчатые сыры, молочные продукты, варенье, мягкие фрукты и овощи, а также мучные изделия и пасту следует выбрасывать. В мягких и пористых продуктах, а также в изделиях без консервантов плесень прорастает внутрь, быстро распространяется и может размножать бактерии. Такая плесень выделяет микотоксины, способные вызвать пищевое отравление (тошноту и рвоту), а в редких случаях — повреждение почек или иммунной системы.

Тем не менее, с вяленых изделий, твердых овощей и фруктов или твердого сыра можно просто срезать испорченную часть и употреблять оставшуюся. Например, при производстве салями на сырье специально вводят плесень Penicillium nalgiovense, чтобы придать продукту уникальный вкус и предотвратить развитие более опасной плесени. Этот эффект достигается благодаря выработке протеолитических и липолитических ферментов, которые «консервируют» колбасу, а образующийся при разложении белка аммиак улучшает аромат и снижает кислотность.

Съедобную плесень разводят специально — она не приносит особой пользы, но и вреда не причиняет. Например, голубая плесень (с кисловатым или земляным вкусом) встречается на сырах, таких как рокфор, голубой сыр, горгонзолла и стильтон. Для их производства используют споры Penicillium roqueforti. На сырах, таких как бри и камамбер, растет белая плесень — Penicillium camemberti или Penicillium candidum — с терпким и горьким вкусом.

Стоит отметить, что хотя «пищевая» плесень относится к роду пеницилл, она имеет мало общего с антибиотиком пенициллином. Его ученые выделили из грибка Penicillium notatum и позже — Penicillium crustosum, что помогло подавить размножение стафилококков и стрептококков. Однако даже к ним у бактерий может развиваться резистентность, не говоря уже о том, что они могут вызывать аллергическую реакцию. Поэтому лечиться от патогенов с помощью дорогого сыра, к сожалению, не получится.