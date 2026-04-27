Салаты представляют собой одну из самых разнообразных категорий кулинарии. Существует бесчисленное множество рецептов салатов! Однако в этой яркой палитре блюд вальдорфский салат занимает особое место как один из самых популярных.
Гордость Нью-Йорка
Сегодня вальдорфский салат стал известен благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки». Однако его оригинальный рецепт был представлен публике в знаменитом нью-йоркском отеле «Вальдорф-Астория». Официально автором рецепта считается метрдотель отеля, который опубликовал его в своей кулинарной книге в 1896 году.
Ингредиенты:
1 грейпфрут
1 груша
1 зеленое яблоко
салат-латук
2 ст. л. апельсинового сока
2 ч. л. цедры апельсина
четверть стакана обезжиренного йогурта
четверть стакана легкого майонеза
стакан винограда без косточек
треть стакана фиников
четверть стакана обжаренных кедровых орехов
Приготовление:
1. В отдельной миске смешай йогурт, майонез, апельсиновый сок и цедру апельсина. Тщательно перемешай все ингредиенты.
2. Отложи крупные листья салата-латука. Остальные нарежь мелкими кусочками. С грейпфрута срежь кожуру, удали белую сердцевину и каждую дольку разрежь пополам. Грушу и яблоко очисти от сердцевин и нарежь кубиками.
3. В миску с нарезанными листьями салата-латука добавь грейпфрут, виноград, грушу, яблоко и разрезанные пополам финики. Затем добавь йогуртово-апельсиновую заправку и тщательно перемешай все ингредиенты.
4. В отдельную миску уложи крупные листья салата-латука. Перемести туда содержимое предыдущей миски и посыпь сверху кедровыми орехами.
Вальдорфский салат готов! Уверен, он получится не хуже, чем в нью-йоркском ресторане. Приятного аппетита!
