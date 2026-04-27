Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие продукты следует включить в рацион при атеросклерозе?

Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Атеросклероз — это хроническое заболевание, затрагивающее артериальную систему. Оно развивается в результате нарушений липидного обмена и сопровождается отложением холестерина на стенках сосудов. Со временем сосуды теряют свою эластичность, а образующиеся бляшки могут полностью закупорить просвет, затрудняя кровоток.

 

Основной стратегией борьбы с атеросклерозом является контроль уровня холестерина, что подразумевает отказ от курения, увеличение физической активности и внимательное отношение к своему рациону. Врачи советуют включать в меню продукты с антиатерогенным действием. Эти продукты обладают химическим составом, который препятствует прилипанию холестерина к стенкам сосудов и образованию бляшек.

В борьбе с атеросклерозом полезны:

морская рыба;
оливковое масло;
бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут;
кисломолочные продукты;
овощи;
ягоды;
приправы.

При повышенном уровне холестерина рекомендуется исключить следующие продукты:

колбасные изделия;
жирное мясо;
креветки;
сливочное масло;
свиное сало;
топленое масло;
твердые сыры;
продукты с кокосовым или пальмовым маслом.

Кроме того, стоит ограничить потребление рафинированного сахара, белого хлеба, белой муки, белого риса и сладких продуктов, включая газированные напитки.

Источник: dietology.pro

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео