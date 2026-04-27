Атеросклероз — это хроническое заболевание, затрагивающее артериальную систему. Оно развивается в результате нарушений липидного обмена и сопровождается отложением холестерина на стенках сосудов. Со временем сосуды теряют свою эластичность, а образующиеся бляшки могут полностью закупорить просвет, затрудняя кровоток.
Основной стратегией борьбы с атеросклерозом является контроль уровня холестерина, что подразумевает отказ от курения, увеличение физической активности и внимательное отношение к своему рациону. Врачи советуют включать в меню продукты с антиатерогенным действием. Эти продукты обладают химическим составом, который препятствует прилипанию холестерина к стенкам сосудов и образованию бляшек.
В борьбе с атеросклерозом полезны:
морская рыба;
оливковое масло;
бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут;
кисломолочные продукты;
овощи;
ягоды;
приправы.
При повышенном уровне холестерина рекомендуется исключить следующие продукты:
колбасные изделия;
жирное мясо;
креветки;
сливочное масло;
свиное сало;
топленое масло;
твердые сыры;
продукты с кокосовым или пальмовым маслом.
Кроме того, стоит ограничить потребление рафинированного сахара, белого хлеба, белой муки, белого риса и сладких продуктов, включая газированные напитки.
Источник: dietology.pro
