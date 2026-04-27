Нежное и мягкое медовое мясо, которое затем превращается в эффектную праздничную нарезку, приготовить совсем не сложно.

Некоторые считают, что мясные блюда и сладости не могут сочетаться. Однако опытные кулинары придерживаются противоположного мнения. При правильной обработке мясо и сладкие ингредиенты прекрасно дополняют друг друга. Множество известных деликатесов создано благодаря удачной комбинации мясных и сладких компонентов. Медовое мясо, рецепт которого представлен ниже, является отличным примером. Сложно найти более удачное сочетание!

Интересные факты

Знаменитые шеф-повара утверждают, что мед лучше всего сочетается со свининой, телятиной, курицей и уткой. Сладкая текстура меда придает этим видам мяса пикантный и в то же время изысканный вкус. Кроме того, свинина и телятина под воздействием меда становятся особенно нежными, мягкими и сочными.

Ингредиенты:

1 кг свиной вырезки

1 л воды

50 г сахара

50 г соли

3 ст. л. растительного масла

3 ст. л. меда

2 ст. л. дижонской горчицы

2 ч. л. тимьяна

3 зубчика чеснока

1 лимон

Приготовление:

1. В емкость с водой добавь соль и сахар, перемешай до полного растворения. Положи мясо в получившийся рассол, накрой крышкой и убери в холодильник на час.

2. Пропусти чеснок через пресс, добавь к нему лимонный сок, мед, горчицу, тимьян и растительное масло. Когда соус будет готов, достань мясо из холодильника, обсуши его бумажными полотенцами и выложи в форму для запекания.

3. Хорошо смажь мясо соусом, остатками полей сверху. Запекай 30 минут при температуре 200 градусов. Не забудь каждые 5 минут поливать мясо соусом, который образуется на дне формы вместе с мясными соками.

Вот и все, невероятно вкусное медовое мясо готово. Приятного аппетита!