Почему во время болезни возникает тяга к нездоровой пище

Дата публикации: 27.04.2026
В мультфильме «Самый тяжелобольной» Карлсон объяснял Малышу, что для его лечения необходим огромный торт, гора шоколада, пакет конфет и варенье. На самом деле такие методы «терапии» не являются лишь выдумками хитроумного сладкоежки с пропеллером. Многие люди действительно испытывают желание есть сладости, фастфуд, соленья и другие вредные продукты во время болезни.

 

Чипсы, газировка и шоколад

Тяга человека к определенной пище, чаще всего к какой-то конкретной, называется аппетитом. В отличие от голода, который возникает как реакция организма на нехватку питательных веществ, аппетит может проявляться даже при относительно полном желудке и считается скорее психоэмоциональным состоянием, чем физическим.

Аппетит может варьироваться в зависимости от психоэмоционального состояния, наличия продуктов-триггеров, заболеваний (особенно) и приема медикаментов. Например, многие люди во время болезни вообще не испытывают желания есть, поскольку организм не имеет энергии для переваривания пищи — все силы направлены на борьбу с патогенами.

Однако существует и противоположная ситуация, когда аппетит сохраняется или даже возвращается, причем зачастую хочется не легко усваиваемых продуктов, а чего-то явно вредного или хотя бы сильно переработанного.

По данным диетолога Стивена Уизерли, нездоровая пища кажется особенно привлекательной благодаря яркому вкусу, насыщенному аромату и ощущениям во рту — хруст картошки фри, шипение газировки и так далее. Также играет роль контраст текстур: тот же гамбургер имеет хрустящую корочку, внутри которой находятся сочное мясо, хрустящие огурцы и густые соусы. К тому же специи, соусы и добавки в фастфуде добавляются не случайно: они вызывают повышенное слюноотделение, благодаря чему пища дольше остается во рту и активирует вкусовые рецепторы, что делает ее более вкусной.

У продуктов с ярким вкусом, особенно из категории фастфуда, есть одна особенность: они создают иллюзию питательности. Кажется, что такая еда настолько вкусная именно потому, что содержит все необходимые витамины и микроэлементы. Однако джанк-фуд так быстро «тает», что его постоянно не хватает, и возникает необходимость есть еще. Это не случайно: за этим методом стимулирования спроса десятилетиями трудились большие команды специалистов.

Причина может быть и физиологической: когда организм начинает восстанавливаться, ему нужно восполнить энергию и питательные вещества, которых не хватало во время борьбы с инфекцией. Поскольку вредная пища всегда содержит сахар, организм получает необходимую энергию. Однако лучше ограничиться сладким чаем, медом или переработанными фруктами. Чрезмерно сладкие продукты, а также соленья, острые и кислые блюда могут раздражать горло и усугублять кашель.

Кроме того, при лихорадке, рвоте и диарее организм теряет значительное количество жидкости, солей и электролитов, которые хочется быстро восполнить — в этом помогают соленья и квашеные продукты, а также именно по этой причине может возникать тяга к фастфуду, который содержит много соли.

Источник: cuprum.media

