Варенье из одуванчиков — это уникальная консервация, которая вас непременно удивит.

Одуванчики — это не только яркие желтые цветы, но и ценный компонент для создания оригинального варенья. Это лакомство обладает неповторимым вкусом и ароматом. Для его приготовления потребуется собрать около двух чашек цветков, которые необходимо тщательно промыть под холодной водой и обдать кипятком, чтобы устранить горечь.

Затем цветы заливаются горячим сахарным сиропом и варятся на медленном огне в течение 20-30 минут. Это варенье не только вкусное, но и полезное, так как содержит множество витаминов, особенно витамина С, который способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, в его составе присутствуют антиоксиданты. Однако следует помнить о возможных аллергических реакциях. Добавление мяты в варенье из одуванчиков придаст ему интересный и свежий вкус. Рецепт был представлен на сайте Kolizhanka.

Варенье из одуванчиков с мятой

Ингредиенты:

одуванчики (цветы) — 100-120 шт.

сахар — 500 г;

вода — 500 мл;

половинка лимона;

мята — 20 г.

Приготовление:

1. Промытые цветы и листья мяты помещаем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим под крышкой в течение часа.

2. Процеживаем полученный отвар через сито.

3. В цветочный сироп добавляем сахар, перемешиваем и снова доводим до кипения, варим еще около 30 минут на медленном огне.

4. Затем добавляем измельченный лимон и продолжаем варить еще 10 минут.

5. Разливаем варенье по стерильным банкам и закрываем их.

