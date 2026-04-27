Варенье из одуванчиков — это уникальная консервация, которая вас непременно удивит.
Одуванчики — это не только яркие желтые цветы, но и ценный компонент для создания оригинального варенья. Это лакомство обладает неповторимым вкусом и ароматом. Для его приготовления потребуется собрать около двух чашек цветков, которые необходимо тщательно промыть под холодной водой и обдать кипятком, чтобы устранить горечь.
Затем цветы заливаются горячим сахарным сиропом и варятся на медленном огне в течение 20-30 минут. Это варенье не только вкусное, но и полезное, так как содержит множество витаминов, особенно витамина С, который способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, в его составе присутствуют антиоксиданты. Однако следует помнить о возможных аллергических реакциях. Добавление мяты в варенье из одуванчиков придаст ему интересный и свежий вкус. Рецепт был представлен на сайте Kolizhanka.
Варенье из одуванчиков с мятой
Ингредиенты:
одуванчики (цветы) — 100-120 шт.
сахар — 500 г;
вода — 500 мл;
половинка лимона;
мята — 20 г.
Приготовление:
1. Промытые цветы и листья мяты помещаем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим под крышкой в течение часа.
2. Процеживаем полученный отвар через сито.
3. В цветочный сироп добавляем сахар, перемешиваем и снова доводим до кипения, варим еще около 30 минут на медленном огне.
4. Затем добавляем измельченный лимон и продолжаем варить еще 10 минут.
5. Разливаем варенье по стерильным банкам и закрываем их.
Источник: 1001sovet
