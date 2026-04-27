Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Варенье из одуванчиков с мятой: необычный рецепт цветочного деликатеса

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Варенье из одуванчиков с мятой: необычный рецепт цветочного деликатеса

Варенье из одуванчиков — это уникальная консервация, которая вас непременно удивит.

 

Одуванчики — это не только яркие желтые цветы, но и ценный компонент для создания оригинального варенья. Это лакомство обладает неповторимым вкусом и ароматом. Для его приготовления потребуется собрать около двух чашек цветков, которые необходимо тщательно промыть под холодной водой и обдать кипятком, чтобы устранить горечь.

Затем цветы заливаются горячим сахарным сиропом и варятся на медленном огне в течение 20-30 минут. Это варенье не только вкусное, но и полезное, так как содержит множество витаминов, особенно витамина С, который способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, в его составе присутствуют антиоксиданты. Однако следует помнить о возможных аллергических реакциях. Добавление мяты в варенье из одуванчиков придаст ему интересный и свежий вкус. Рецепт был представлен на сайте Kolizhanka.

Варенье из одуванчиков с мятой

Ингредиенты:

одуванчики (цветы) — 100-120 шт.
сахар — 500 г;
вода — 500 мл;
половинка лимона;
мята — 20 г.

Приготовление:

1. Промытые цветы и листья мяты помещаем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим под крышкой в течение часа.

2. Процеживаем полученный отвар через сито.

3. В цветочный сироп добавляем сахар, перемешиваем и снова доводим до кипения, варим еще около 30 минут на медленном огне.

4. Затем добавляем измельченный лимон и продолжаем варить еще 10 минут.

5. Разливаем варенье по стерильным банкам и закрываем их.

Источник: 1001sovet

https://1001sovet.com/

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео