Не знаете, что приготовить на обед? Обратите внимание на этот рецепт фрикаделек в кисло-сладком соусе из клюквы. Всё очень просто и доступно.

Ингредиенты:

Говяжий фарш - 450 г

Лук - 1/2 шт.

Овсяные хлопья - 1/4 чашки

Чеснок - 2 зубчика

Яйцо - 1 шт.

Томатная паста - 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Клюква - 350 г

Апельсиновый сок - 1/2 ст.

Мед - 1/3 ст.

Соус чили или острый кетчуп - 1/2 ст.

Свежая петрушка - для подачи

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 175 °C. Смазать противень растительным маслом.

2. Измельчите овсяные хлопья в муку с помощью блендера.

3. В большой миске объедините говяжий фарш, измельчённые овсяные хлопья, яйцо, томатную пасту, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный лук. Приправьте солью и перцем.

4. Сформируйте небольшие фрикадельки и выложите их на противень. Выпекайте в течение 15–17 минут.

5. Приготовьте соус. Измельчите клюкву в блендере. В небольшой кастрюле соедините клюкву, апельсиновый сок, мед и соус чили. Хорошо перемешайте и варите на медленном огне, помешивая, пока соус немного не уварится. Приправьте солью и перцем.

6. Готовые фрикадельки выложите на сервировочное блюдо и щедро полейте клюквенным соусом. Посыпьте свежей петрушкой и подавайте к столу.