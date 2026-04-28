Не знаете, что приготовить на обед? Обратите внимание на этот рецепт фрикаделек в кисло-сладком соусе из клюквы. Всё очень просто и доступно.
Ингредиенты:
Говяжий фарш - 450 г
Лук - 1/2 шт.
Овсяные хлопья - 1/4 чашки
Чеснок - 2 зубчика
Яйцо - 1 шт.
Томатная паста - 2 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Клюква - 350 г
Апельсиновый сок - 1/2 ст.
Мед - 1/3 ст.
Соус чили или острый кетчуп - 1/2 ст.
Свежая петрушка - для подачи
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 175 °C. Смазать противень растительным маслом.
2. Измельчите овсяные хлопья в муку с помощью блендера.
3. В большой миске объедините говяжий фарш, измельчённые овсяные хлопья, яйцо, томатную пасту, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный лук. Приправьте солью и перцем.
4. Сформируйте небольшие фрикадельки и выложите их на противень. Выпекайте в течение 15–17 минут.
5. Приготовьте соус. Измельчите клюкву в блендере. В небольшой кастрюле соедините клюкву, апельсиновый сок, мед и соус чили. Хорошо перемешайте и варите на медленном огне, помешивая, пока соус немного не уварится. Приправьте солью и перцем.
6. Готовые фрикадельки выложите на сервировочное блюдо и щедро полейте клюквенным соусом. Посыпьте свежей петрушкой и подавайте к столу.
