Регулярное употребление сладостей и жирной пищи, включая кондитерские изделия и блюда быстрого приготовления, может привести к ухудшению памяти у подростков, что подтвердили ученые из США. При этом улучшить ситуацию с помощью здорового питания не получится.

Многочисленные исследования подтверждают вредность диеты, основанной на фастфуде. Одно из таких исследований показывает, что подобное питание негативно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье человека.

Согласно данным, такой рацион увеличивает риск развития депрессии, тревожности и других психических расстройств. Кроме того, ученые из Франции выяснили, что сладости и печенье на завтрак, содержащие большое количество рафинированных углеводов, делают людей менее привлекательными для противоположного пола, независимо от их веса, сообщает health.24tv.

Новое исследование фастфуда

Исследователи из University of Southern California в Лос-Анджелесе (США) выявили, что высокое содержание сладкого и жирного в рационе может оказать долговременное влияние на память. У грызунов, которые в молодом возрасте употребляли нездоровую пищу, были зафиксированы проблемы с памятью, которые не исчезли с течением времени.

Считается, что у людей с болезнью Альцгеймера уровень нейромедиатора ацетилхолина в мозге снижается, что необходимо для памяти, обучения, внимания, возбуждения и двигательной активности. Ученые исследовали влияние диеты на уровень ацетилхолина у крыс, которые питались сладкой и жирной пищей, по сравнению с контрольной группой, а затем провели ряд тестов на память.

Фастфуд и его влияние на память

Грызунам предложили исследовать новые объекты в различных местах. Через несколько дней животным предоставили аналогичную среду, добавив один новый предмет. Грызуны, придерживавшиеся нездоровой диеты, не смогли вспомнить, что и где они уже видели, в то время как грызуны из контрольной группы узнали знакомые объекты.

Ученые предупреждают, что такое питание в юности может иметь серьезные последствия, устранить которые будет крайне сложно. Этот период жизни играет ключевую роль в развитии мозга, происходят важные биологические процессы. Если механизмы памяти нарушаются из-за нездорового питания в детстве, то впоследствии справиться с ними будет гораздо труднее, чем если это произошло в зрелом возрасте.

По данным исследователей, эффект от фастфуда сохранится даже в случае перехода на сбалансированную диету. Без медицинского вмешательства функции памяти не восстановятся.