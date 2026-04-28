Гаспачо обычно ассоциируется с красным томатным супом. Однако существует и его зеленая версия, которая не менее вкусна.
Ингредиенты:
5 сладких зеленых перцев
1 болгарский перец
70 мл оливкового масла
400 г огурцов
3 зубчика чеснока
1 ч. ложка морской соли
15 г зеленого лука
15 г петрушки
100 г пшеничного хлеба
20 мл столового уксуса
Приготовление:
1. Промой зеленые перцы, удали семена и мембраны, затем разрежь их пополам. Выложи на противень кожицей вверх, слегка сбрызни оливковым маслом и поставь в предварительно разогретую до 200°C духовку на 15 минут.
2. После этого достань перцы и аккуратно сними с остывших плодов кожицу.
3. Измельчи огурцы в блендере до получения однородной массы. Добавь к огуречному пюре мякиш хлеба, перцы, чеснок, зеленый лук, петрушку, оливковое масло и соль. Снова измельчи до однородности.
4. По вкусу добавь уксус, а также можешь посолить и добавить лимонный сок.
5. При необходимости разбавь суп кипяченой водой. Перед подачей укрась нарезанным кубиками болгарским перцем.
