Гаспачо обычно ассоциируется с красным томатным супом. Однако существует и его зеленая версия, которая не менее вкусна.

Ингредиенты:

5 сладких зеленых перцев

1 болгарский перец

70 мл оливкового масла

400 г огурцов

3 зубчика чеснока

1 ч. ложка морской соли

15 г зеленого лука

15 г петрушки

100 г пшеничного хлеба

20 мл столового уксуса

Приготовление:

1. Промой зеленые перцы, удали семена и мембраны, затем разрежь их пополам. Выложи на противень кожицей вверх, слегка сбрызни оливковым маслом и поставь в предварительно разогретую до 200°C духовку на 15 минут.

2. После этого достань перцы и аккуратно сними с остывших плодов кожицу.

3. Измельчи огурцы в блендере до получения однородной массы. Добавь к огуречному пюре мякиш хлеба, перцы, чеснок, зеленый лук, петрушку, оливковое масло и соль. Снова измельчи до однородности.

4. По вкусу добавь уксус, а также можешь посолить и добавить лимонный сок.

5. При необходимости разбавь суп кипяченой водой. Перед подачей укрась нарезанным кубиками болгарским перцем.