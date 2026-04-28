Консерванты — это вещества (как синтетического, так и натурального происхождения), которые замедляют разложение биологических продуктов. В настоящее время их можно встретить в овощах, фруктах и технологически обработанных продуктах. Поскольку многие консерванты имеют синтетическое происхождение, вопрос о их безопасности для здоровья потребителей остается актуальным. Способны ли консерванты нанести серьезный вред организму, до сих пор не установлено однозначно.

«Плюсы» — или преимущества консервантов:

1. Натуральные консерванты

Многие не подозревают, что природа сама предлагает нам множество консервирующих веществ. Например, сахар и соль обладают свойством предотвращать порчу продуктов, что позволяет готовить варенье из фруктов и солить мясо и рыбу для их сохранности. Продукты вырабатывают эти вещества для защиты от разложения. Хотя синтетических консервантов значительно больше, натуральные также имеют место.

2. Поддержка массового производства продуктов

Жители развитых стран, таких как США, Великобритания и Франция, могут позволить себе органические продукты без консервантов, в то время как менее обеспеченные слои населения лишены такой возможности. Консерванты позволяют производить и хранить продукты питания в течение длительного времени, что помогает накормить миллионы людей доступной пищей. Хотя в последние годы использование синтетических веществ сократилось, они все еще присутствуют в пищевой промышленности даже в бедных странах.

3. Сохранение продуктов

Консерванты предотвращают порчу продуктов, будь то пища или другие органические материалы. Их действие направлено на активное подавление размножения микробов, что, в свою очередь, предотвращает разложение. Любые изменения в первоначальном продукте могут представлять опасность для потребителя, так как бактерии и микробы являются источниками опасных заболеваний.

«Минусы» — или недостатки консервантов:

1. Увеличение риска психических заболеваний

В последние годы использование консервантов стало предметом горячих дискуссий. Некоторые исследования показали, что искусственные вещества в пище могут быть связаны с развитием синдрома дефицита внимания. Изначально некоторые виды консервантов считались полезными для снижения гиперактивности у детей, однако позже были выявлены негативные побочные эффекты. В школах штата Висконсин проводилось пятилетнее исследование влияния питания на здоровье детей, которое показало, что в тех учебных заведениях, где детям предлагали здоровую пищу с минимальным содержанием искусственных консервантов, успеваемость значительно возросла.

2. Канцерогенные свойства

Некоторые пищевые добавки, такие как бутилированный гидроксианизол и бутилированный гидрокситолуол, связывают с риском развития рака и канцерогенной активностью. Существуют доказательства того, что разные люди метаболизируют эти добавки по-разному, что приводит к недоказанному утверждению о том, что эти два распространенных консерванта могут действовать как канцерогены на одних людей, но не оказывать такого эффекта на других. Бутилированный гидрокситолуол чаще всего добавляют в каши быстрого приготовления и жиры, а бутилированный гидроксианизол можно встретить в пакетированном картофеле, мясе, пиве, выпечке и даже жевательной резинке.

3. Повышение риска аллергий

Как и большинство других утверждений о синтетических консервантах, их влияние на возникновение аллергических реакций не имеет окончательных доказательств. Тем не менее, некоторые из них, такие как тартразин (E102), кармин (E120) и шафран (E164 — желтый пищевой краситель), считаются опасными для людей, страдающих от анафилаксии и болезни Квинке. Кожные высыпания, боли в суставах и мышцах, симптомы астмы, слабость и вялость — все это распространенные аллергические реакции на пищевые консерванты и добавки. Подобному воздействию подвержены менее 1% взрослых потребителей, тогда как среди детей этот показатель значительно выше.

Алла Федорченко, эндокринолог-диетолог