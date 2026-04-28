Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему некоторые люди испытывают неприязнь к кинзе: виноваты гены

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые люди испытывают неприязнь к кинзе: виноваты гены

Неприязнь к кинзе обусловлена определенными генами. Они отвечают за обонятельные рецепторы, которые делают это растение крайне неприятным на вкус для некоторых людей.

 

Оливки, печень и кинза — это продукты, вызывающие поляризацию мнений. Некоторые из них не оставляют равнодушными, и каждый должен занять свою позицию. Кинза — один из таких продуктов.

Причины ненависти к кинзе

Главное обвинение, выдвигаемое против кинзы ее противниками, заключается в том, что она обладает вкусом мыла или даже клопов. За это отвечают химические соединения, альдегиды, содержащиеся в кинзе, которые придают ей мыльный аромат. А где есть запах, там и вкус, сообщает health.24tv, ссылаясь на BMC.

Но если в кинзе действительно присутствует нечто мыльное, почему это не беспокоит всех?

Выясняется, что чувствительность к альдегидам у людей различна. Ученые провели сравнение геномов около 26 000 человек, которые любят и не любят кинзу, и обнаружили различия в генах обонятельных рецепторов.

В частности, их заинтересовал ген OR6A2 — он кодирует обонятельные рецепторы, особенно чувствительные к альдегидам. Возможно, именно этот ген влияет на предпочтения людей к кинзе. То же исследование показало, что наследуемость гена OR6A2 невысока. Это означает, что если для родителей кинза пахнет мылом, это не гарантирует, что их дети будут испытывать те же чувства.

Надежда не потеряна

Тем не менее, даже если вы родились с неприязнью к кинзе, это еще не конец. Вкусовые предпочтения могут меняться. Если вам повезет попробовать кинзу в составе вкусного блюда или в компании приятных людей, ваше отношение к этому растению может измениться в лучшую сторону.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео