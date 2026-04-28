Неприязнь к кинзе обусловлена определенными генами. Они отвечают за обонятельные рецепторы, которые делают это растение крайне неприятным на вкус для некоторых людей.

Оливки, печень и кинза — это продукты, вызывающие поляризацию мнений. Некоторые из них не оставляют равнодушными, и каждый должен занять свою позицию. Кинза — один из таких продуктов.

Причины ненависти к кинзе

Главное обвинение, выдвигаемое против кинзы ее противниками, заключается в том, что она обладает вкусом мыла или даже клопов. За это отвечают химические соединения, альдегиды, содержащиеся в кинзе, которые придают ей мыльный аромат. А где есть запах, там и вкус, сообщает health.24tv, ссылаясь на BMC.

Но если в кинзе действительно присутствует нечто мыльное, почему это не беспокоит всех?

Выясняется, что чувствительность к альдегидам у людей различна. Ученые провели сравнение геномов около 26 000 человек, которые любят и не любят кинзу, и обнаружили различия в генах обонятельных рецепторов.

В частности, их заинтересовал ген OR6A2 — он кодирует обонятельные рецепторы, особенно чувствительные к альдегидам. Возможно, именно этот ген влияет на предпочтения людей к кинзе. То же исследование показало, что наследуемость гена OR6A2 невысока. Это означает, что если для родителей кинза пахнет мылом, это не гарантирует, что их дети будут испытывать те же чувства.

Надежда не потеряна

Тем не менее, даже если вы родились с неприязнью к кинзе, это еще не конец. Вкусовые предпочтения могут меняться. Если вам повезет попробовать кинзу в составе вкусного блюда или в компании приятных людей, ваше отношение к этому растению может измениться в лучшую сторону.