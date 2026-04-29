Специалисты в области диетологии выделили наиболее полезные виды орехов в зависимости от ваших целей.

Независимо от того, стремитесь ли вы к снижению веса, контролю уровня сахара в крови, улучшению женского здоровья или поддержанию здоровья мозга, орехи могут стать вашим идеальным выбором.

Орехи и семена представляют собой отличный источник клетчатки, полезных жиров и белка, как сообщает Huffpost.

Лучшие орехи для женского здоровья

Семена тыквы содержат множество питательных веществ, особенно полезных для женщин. Они значительно богаче магнием по сравнению с другими семенами. Магний — это минерал, который играет ключевую роль в профилактике остеопороза у женщин.

Кроме того, семена тыквы содержат много цинка, который помогает регулировать менструальный цикл, участвуя в синтезе, хранении и высвобождении репродуктивных гормонов, таких как фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны. Цинк также важен во время беременности, так как он участвует в синтезе ДНК, что критично для развития плода.

Бразильские орехи содержат селен, который является важным элементом для поддержания регулярности менструального цикла. «Я рекомендую своим клиентам бразильские орехи, так как всего два ореха в день могут удовлетворить вашу суточную потребность в селене», — отметила диетолог Клэр Рифкин.

Лучшие орехи для похудения

Семена подсолнечника — отличный выбор. В сравнении с другими орехами и семенами, они содержат меньше калорий и жиров. Эти семена являются хорошим источником фосфора, который способствует росту и восстановлению клеток. «Они также являются хорошим источником железа и клетчатки», — добавила диетолог Кортни Пелитера.

С точки зрения питательных веществ, употребление арахиса способствует чувству сытости благодаря клетчатке, полезным жирам и белкам. Он также богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и потенциально защищают от рака.

Кешью содержит много белка и способствует насыщению. Эти орехи богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца.

Лучшие орехи для контроля уровня сахара в крови

Фисташки содержат много клетчатки и белка, что помогает контролировать уровень сахара в крови, а также имеют наименьшее количество калорий на унцию, что способствует контролю веса. Чистка фисташек может помочь развить осознанность в питании.

Фундук богат витаминами B6, фосфором, калием и цинком, которые играют важную роль в энергетическом обмене, а также в поддержании иммунной системы и нормализации кровяного давления. Эти орехи также являются отличным источником полезных жиров, которые могут помочь снизить уровень холестерина и улучшить маркеры воспаления. «Исследования показывают, что олеиновая кислота, содержащаяся в этих орехах, может положительно влиять на чувствительность к инсулину, что улучшает метаболизм сахара в крови и снижает риск диабета», — отметила диетолог Меган Хилберт.

Лучшие орехи для здоровья сердца

Миндаль помогает контролировать кровяное давление благодаря высокому содержанию аминокислоты аргинина. Аргинин необходим для синтеза оксида азота, который расслабляет артериальные сосуды и, следовательно, снижает кровяное давление.

Грецкие орехи обладают защитными свойствами для сердечно-сосудистой системы. При включении их в сбалансированную диету из цельных продуктов наблюдается снижение уровня холестерина в крови. Они богаты полезной для сердца жирной кислотой омега-3, альфа-линоленовой кислотой. Одна порция в четверть стакана может полностью удовлетворить суточную потребность в этой незаменимой жирной кислоте.

Пекан является отличным источником полезных жиров и клетчатки. Эти орехи могут помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина благодаря содержанию жирных кислот омега-3 и омега-6. Орехи пекан также богаты витаминами A, E и фолиевой кислотой.

Лучшие орехи для здоровья мозга

Грецкие орехи содержат противовоспалительные жиры, которые уменьшают нейровоспаление, поддерживают психическое здоровье и снижают риск ухудшения когнитивных функций.

