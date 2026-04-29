Этот сытный и ароматный пирог с красной рыбой и яично-сливочной заливкой станет вашим фирменным блюдом.
Ингредиенты:
Для корочки:
Мука - 2 чашки
Масло сливочное, размягченное - 1 чашка
Вода - 2–3 ст. л.
Для начинки:
Лук-шалот - 120 г
Масло сливочное - 15 г
Яйца - 2 шт.
Красная рыба (свежая или слабосоленая), мелко нарезанная - 1 чашка
Тертый сыр - 60 г
Густые сливки - 3/4 ст.
Шпинат - 1/4 ст.
Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 220 ºC.
2. Смешайте ингредиенты для корочки и замесите однородное тесто.
3. Форму для запекания выстелите тестом, равномерно распределяя его по дну и стенкам, прижимая пальцами. Уберите в холодильник на один час.
4. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до мягкости. Дайте остыть.
5. Взбейте яйца вилкой или венчиком, добавьте соль и перец. Затем введите сливки и шпинат.
6. В форму с охлажденным тестом выложите рыбу и лук, равномерно распределяя их, затем залейте яичной смесью и посыпьте тертым сыром.
7. Выпекайте десять минут, затем уменьшите температуру до 190 ºC и продолжайте выпекать еще 20 минут.
Готовый киш немного остудите и подавайте. В холодном виде пирог также очень вкусен.
