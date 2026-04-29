Откуда появился нектарин? Чем он отличается от персика? При каких заболеваниях эти фрукты полезны, а при каких — противопоказаны?

Алла Федорченко, эндокринолог-диетолог

Нектарин представляет собой гладкий или голоплодный персик, который славится своими выдающимися вкусовыми качествами. Его родиной является Китай. В настоящее время нектарины культивируются в таких странах, как Греция, Италия, Тунис и других регионах с теплым климатом. Зрелые плоды нектарина менее устойчивы к внешним воздействиям и хранятся хуже, чем персики. Однако они выглядят более яркими и спелыми благодаря отсутствию пушистого покрытия на кожуре. Мякоть этих плодов может иметь слегка горьковатый привкус и обладает характерным миндальным ароматом.

Название «нектарин» происходит от греческого слова, означающего «напиток, который пьют боги». В Китае этот фрукт также называют «пищей богов» и считают символом долголетия.

Состав нектарина: витамины и калорийность

По своему химическому и биологическому составу нектарин близок к персику. В его составе можно найти натрий, кальций, магний, серу, пектиновые вещества, кремний, лимонную и яблочную кислоты, а также глюкозу, сахарозу и фруктозу, витамин С. В сравнении с персиком, нектарин содержит в два раза больше провитамина А, а также больше железа, фосфора и калия.

Интересный факт: на персиковых деревьях могут расти нектарины, тогда как на нектариновых деревьях вырастают только обычные персики.

Калорийность нектарина на 100 г продукта составляет 48 ккал:

Белки – 0,9 г

Жиры – 0,2 г

Углеводы – 11,8 г

Полезные свойства нектарина:

* Эффективен при гипертонии и атеросклерозе, так как способствует выведению натрия и жидкости из организма.

* Нектарин помогает клеткам восстанавливаться. Фосфор, содержащийся в нем, является жизненно важным элементом для клеток и тканей, обеспечивая их восстановление и должный уход.

* Способствует улучшению секреции пищеварительных желез.

* Помогает предотвратить развитие раковых заболеваний и поддерживает нормальную работу нервной системы.

* Улучшает зрение благодаря наличию веществ лютеина и зеаксантина, которые также присутствуют в сетчатке глаза. Прием этих пигментов в больших дозах снижает риск катаракты.

* Позитивно влияет на здоровье кожи. Нектарин богат биофлавоноидами, которые защищают коллагеновые волокна кожи от разрушения, замедляя процесс старения.

* Может подавлять активность вредных микроорганизмов благодаря содержанию пектиновых соединений.

* Способствует снижению уровня холестерина в крови, так как растворимая клетчатка этих плодов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Как правильно употреблять

Наибольшую пользу нектарины приносят в свежем виде. Их можно есть отдельно или добавлять в фруктовые салаты, приправляя несладким йогуртом.

Здоровый человек может смело употреблять до четырех плодов в день. Рекомендуется делать это либо за 15 минут до еды, либо через час после, чтобы желудок не был полным. Это обеспечит лучшее усвоение и максимальную пользу.

Противопоказания

Полностью исключить нектарины из рациона врачи могут только для аллергиков, у которых наблюдается непереносимость этого продукта. Остальные могут их употреблять, включая людей с сахарным диабетом. Однако при диабете следует ограничиться одним плодом в день и контролировать уровень сахара в крови, так как нектарин содержит фруктозу.

Осторожность рекомендуется соблюдать также тем, кто имеет проблемы с желчным пузырем или страдает от обострения хронических заболеваний ЖКТ. При переходе болезни в ремиссию употребление нектаринов разрешено.

Природа подарила нам нектарины «по ошибке»: этот плод стал результатом случайной мутации персика, и за такой дар мы ей очень благодарны. Он восхитителен: сладкий, сочный и при этом полезный!