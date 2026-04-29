На полках магазинов появляется всё больше сезонных овощей — это отличный повод попробовать что-то новое!

Врачи настоятельно рекомендуют включать овощи в ежедневный рацион, так как они являются отличным источником клетчатки, витаминов и минералов. Огурцы, помидоры, морковь, зелень и капуста прекрасно сочетаются с мясными блюдами и гарнирами, содержат минимальное количество калорий и помогают надолго сохранить чувство сытости.

Одним из самых популярных овощных блюд является салат. У каждого кулинара есть свой уникальный рецепт, и заправка может варьироваться от масла до сметаны или соуса. Однако есть один овощ, который обязательно стоит добавить в это привычное блюдо, как сообщает Doctorpiter. Это редис.

Регина Ахуньянова, терапевт, диетолог

«Свежий редис уже доступен в магазинах. Этот овощ богат клетчаткой, витаминами группы В и РР, а также микро- и макроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор, магний и железо», — отмечает диетолог.

Кроме того, редис состоит на 93% из воды, что делает его низкокалорийным продуктом: всего 20 ккал на 100 граммов — идеальный выбор для тех, кто хочет сбросить вес к лету и разнообразить своё меню.

Этот овощ прекрасно сочетается с различными продуктами: другими овощами, белковыми источниками — мясом, рыбой, птицей, яйцами, а также сложными углеводами — картофелем или крупами.

Рецепт салата с редисом для здоровья и красоты

Ингредиенты:

огурцы — 250 граммов;

редис — 250 граммов;

морковь свежая — 1 штука;

петрушка — 1 пучок;

яблочный уксус — 1/2 столовой ложки;

соль, перец — по вкусу;

нерафинированное растительное масло — 3 столовые ложки.

Приготовление:

1. Нарежьте огурцы и редис соломкой.

2. Морковь натрите на крупной терке.

3. Мелко нарежьте целый пучок петрушки.

4. Сложите все овощи в большую миску и тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.

5. Добавьте половину столовой ложки яблочного уксуса и заправьте 2-3 столовыми ложками нерафинированного растительного масла.

Также салат можно заправить несладким греческим йогуртом или сметаной.

Готовое блюдо можно подавать к столу! Чтобы сделать его полноценным приемом пищи, добавьте немного белка — например, курицу или рыбу, а также сложные углеводы — картофель, цельнозерновой хлеб, крупу или макароны.