Влияет ли кислая пища на артериальное давление

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.04.2026
Нет доказательств того, что кислые продукты снижают кровяное давление. Тем не менее, некоторые из них могут косвенно повлиять на этот показатель. Например, вместо соли, способствующей повышению давления, можно использовать сок лимона, лайма, а также бальзамический, белый или винный уксус.

 

Влияние пищи на артериальное давление

Здоровое питание оказывает положительное воздействие на сердце и сосуды. Существуют диеты, способствующие снижению высокого давления, такие как DASH, которая рекомендует уменьшить потребление соли, продуктов и напитков с добавлением сахара, а также красного мяса, сообщает health.24tv.

Рекомендуется увеличить в рационе количество фруктов, овощей, обезжиренного молока, цельнозерновых продуктов, рыбы, птицы, бобовых и орехов.

Контроль давления с помощью питания

Для контроля высокого кровяного давления следует:

* Употреблять продукты с низким содержанием жира, соли и калорий.

* Изучать этикетки на продуктах, обращая внимание на содержание трансжиров и насыщенных жиров.

* Использовать специи и травы, уксус, лимонный или фруктовый сок вместо соли для улучшения вкуса блюд.

* Сократить использование растительного и сливочного масла, маргарина, кондитерского жира и салатных заправок.

Если давление стабильно превышает 120 на 80 мм рт. ст., важно обратить внимание на факторы риска гипертонии. При скачках выше 130 – 140 на 80 стоит обратиться к врачу-кардиологу, так как это может свидетельствовать о гипертонии.

Если давление достигает 180/120 мм рт. ст., подождите 5 минут и измерьте его снова. В случае, если давление не снижается, немедленно вызывайте скорую помощь.

