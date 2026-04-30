Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование: свекольный сок эффективнее ополаскивателей для ухода за полостью рта

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: свекольный сок эффективнее ополаскивателей для ухода за полостью рта

Ополаскиватели для рта — это популярные средства гигиены, используемые для борьбы с бактериями. Однако многие из них содержат спирт и другие компоненты, которые не всем подходят для регулярного применения. Тем, кто ищет более натуральные альтернативы, стоит обратить внимание на овощной сок.

 

Ученые из Университета Западной Шотландии выяснили, что нитраты, содержащиеся в свежих овощах, обладают меньшими побочными эффектами и более полезны для здоровья полости рта по сравнению с распространенными ополаскивателями. В ходе эксперимента с участием профессиональных спортсменов, которые во время соревнований употребляли специальные энергетические гели с высоким содержанием сахара, было установлено, что свекольный сок эффективно защищает зубы от кислоты в спортивных напитках и сахарных гелях, сообщает novochag. Таким образом, его можно рассматривать как средство профилактики кариеса.

Тем не менее, полоскать рот свекольным соком не рекомендуется, так как он может привести к окрашиванию эмали. Вместо этого лучше использовать другие листовые овощи, такие как шпинат и капуста, которые также богаты нитратами. Эти вещества в полости рта превращаются в оксид азота, что способствует подавлению роста вредных бактерий и снижению кислотности, тем самым нейтрализуя риски возникновения кариеса и заболеваний десен, как поясняет Daily Mail.

Кроме того, нитраты не имеют серьезных побочных эффектов, которые возникают при использовании ополаскивателей с хлоргексидином. Последний убивает как вредные, так и полезные бактерии, что, по мнению ученых, приводит к повышению устойчивости к противомикробным препаратам — актуальной проблеме, ограничивающей выбор врачей в назначении эффективного лечения.

Нитраты, в свою очередь, способствуют восстановлению здорового баланса между полезными и вредными микроорганизмами в полости рта. Ранее проведенные исследования показали, что употребление сока латука на протяжении двух недель снижает воспаление десен и увеличивает количество полезных бактерий у пациентов с заболеваниями десен. Таким образом, свекла, возможно, не является идеальным выбором, но все же представляет собой здоровую альтернативу для ухода за полостью рта.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео