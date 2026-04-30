Эти рекомендации по правильному питанию от известного китайского доктора Ма Ци вам пригодятся.

Оптимальное время для приема пищи

В Древнем Китае медики утверждали, что энергия в организме движется в соответствии с солнечными ритмами, поэтому важно придерживаться определенного графика питания. Современные специалисты также поддерживают эту точку зрения.

Далее вы узнаете, в какое время лучше всего есть, основываясь на циркадных ритмах.

Запомните эти рекомендации

Суть этого подхода заключается в том, чтобы организм был готов к регулярным событиям, включая прием пищи. Активность биохимических процессов зависит от времени суток, и известный китайский врач Ма Ци делится рекомендациями о том, что и когда следует есть.

Завтрак с 7:00 до 9:00 утра — это время максимальной активности желудка, когда организм наиболее эффективно усваивает белки. Поэтому завтрак должен быть богат белками. Каша не является источником белка.

Обед с 13:00 до 15:00 — в это время активен тонкий кишечник, что делает его идеальным периодом для обеда и отдыха. Важно есть досыта, не переедая, но и не ограничивая себя чрезмерно. Организм должен получать полноценную порцию питательных веществ: белков, жиров и углеводов.

Ужин не позже 17:00 – 19:00 часов — в этот период преобладает активность почек. Переедание вечером увеличивает нагрузку на селезенку и желудок во время сна. В древних текстах говорилось: «Ешьте немного на ужин, и доживете до 99 лет». Во время ужина не рекомендуется есть много мяса и лучше избегать острых продуктов, которые вызывают тепло.

В результате перехода на такой режим питания, участники эксперимента, изменившие время приема пищи, потеряли больше жира; у них снизился уровень сахара в крови и улучшились показатели холестерина.