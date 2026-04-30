Польза маслин для здоровья

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза маслин для здоровья

Черные консервированные маслины представляют собой калорийный продукт, содержащий как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты, а также холин, альфа-токоферол, филлохинон, аскорбиновую и никотиновую кислоты. В их составе также присутствуют натрий, калий, магний, фосфор, кальций, железо, цинк, селен и сера.

 

Витамин В4 играет важную роль в передаче нервных импульсов, регулировании углеводного обмена и уровня инсулина, а также защищает печень от токсинов. Витамин К необходим для свертывания крови и обменных процессов в костях, витамин С способствует укреплению иммунной системы и замедлению старения, в то время как витамин РР улучшает дыхание тканей.

Умеренное употребление маслин может привести к следующим положительным эффектам:

* уменьшение интенсивности суставных, мышечных и зубных болей;

* снижение вероятности образования камней в желчном пузыре;

* профилактика аритмии, стенокардии и инфаркта благодаря укреплению сердца и крупных сосудов;

* очищение кишечника;

* выведение токсинов из организма.

Однако следует помнить, что в консервированных маслинах содержится много соли, что делает их противопоказанными при ожирении, хронической почечной недостаточности и мочекаменной болезни. Кроме того, сильное желчегонное действие продукта может быть вредным для людей, перенесших операцию по удалению желчного пузыря.

Даже при отсутствии противопоказаний не стоит злоупотреблять маслинами, так как в больших количествах они могут вызвать головные боли, тошноту и упадок сил.

Чтобы извлечь максимальную пользу из маслин, важно выбрать качественный продукт. Обратите внимание на следующие характеристики:

* мягкая консистенция плодов — наиболее полезные;

* матовый цвет кожицы — глянцевый может свидетельствовать о химической обработке;

* неоднородный окрас указывает на натуральность;

* в маринаде или рассоле не должно быть осадка.

