Существует мнение, что консервы не должны входить в здоровое питание. Так ли это, и чем полезны или вредны рыбные консервы? Как часто их можно употреблять и с чем их лучше не сочетать? На эти вопросы отвечает гастроэнтеролог.

«Консервы — это вредный продукт, который не должен присутствовать в здоровом рационе». Кто из нас не сталкивался с таким мнением? На самом деле это заблуждение: даже килька в томате может быть полезной, а свежую печень трески в наших широтах найти довольно сложно.

Если вы не любите готовить и разделывать рыбу, консервы — отличный способ добавить в свой рацион омегу-3, хром, фтор и медь, которые в значительных количествах содержатся в рыбе. Однако есть некоторые нюансы. Как часто можно есть консервированную рыбу и с какими продуктами ее не рекомендуется сочетать, разъяснил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Исключение из правила

«Действительно, лучше избегать консервированных овощей и фруктов, содержащих много сахара, и отдавать предпочтение свежим продуктам, — отметил в интервью «Доктору Питеру» гастроэнтеролог Евгений Белоусов. — Однако рыбные консервы скорее являются исключением из этого правила. Не всякая рыба доступна на наших прилавках, но даже в консервированном виде она сохраняет значительную часть своих полезных свойств. Поэтому полностью отказываться от этого продукта не стоит».

Тем не менее, консервированная рыба не должна часто появляться на нашем столе. Дело в том, что при производстве консервов используется много соли и специй, что значительно увеличивает содержание натрия в продукте.

«Мы не можем полностью исключить натрий из рациона, но важно помнить о балансе натрия и калия: в пище должно быть больше продуктов, богатых калием. В противном случае может нарушиться водно-солевой баланс и нервно-мышечная регуляция организма. К продуктам, богатым калием, относятся морская капуста, шпинат, сельдерей, щавель, кинза и шампиньоны», — объясняет гастроэнтеролог.

Сколько раз в неделю можно есть

Оптимальное количество приемов рыбных консервов в неделю — 1–2 раза.

«И это не просто одна баночка сайры, съеденная в удовольствие. Стандарты консервирования предполагают 1–3% соли, а норма потребления поваренной соли для здорового человека составляет 2–3 г в сутки. Таким образом, даже полбанки консервов может перекрыть эту норму», — предупреждает врач.

С чем не стоит сочетать рыбные консервы

«Наилучший и полезный способ употребления консервированной рыбы — сочетать ее с овощами и зеленью. Существует множество вариантов приготовления вкусных салатов с этими ингредиентами, и некоторые из них могут стать даже праздничными блюдами. Однако не рекомендуется сочетать жирную рыбу с крахмалистыми продуктами, такими как картофель, кукуруза, свекла или рис», — подчеркивает гастроэнтеролог.

Самые полезные виды рыбы

Печень трески — это нежный продукт, который быстро портится, поэтому доступна нам только в консервированном виде. Выбирать такие консервы следует очень тщательно.

«Этот продукт является ценным источником полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов A, D, E, а также фтора и меди. Медь играет важную роль в метаболизме железа и синтезе коллагена. Фтор же укрепляет кости и зубную эмаль, способствует формированию гормонов щитовидной железы и повышает усвояемость железа», — объясняет врач.

Сайра теряет часть своих полезных свойств при термической обработке, однако в ней содержится много витаминов B2, B6 и B12. Например, витамин B12 необходим для нормального функционирования нервной системы и помогает справляться с перепадами настроения и проблемами с памятью. При консервировании сохраняются все важные для организма свойства.

Кроме того, сайра богата хромом. «Недостаток этого минерала может привести к повышению уровня холестерина в крови, риску развития атеросклероза, сахарному диабету и даже ожирению. Рекомендую приготовить из консервированной сайры салат или закуску на хлебе», — советует врач Белоусов.

Скумбрия — настоящий рекордсмен по содержанию витаминов и минералов. В ней можно найти практически все элементы группы B и D. По количеству полиненасыщенных жирных кислот омега-3 скумбрия уступает лишь лососю. Кроме того, эта рыба является источником йода, селена и хрома.

Тунец — крупный «родственник» скумбрии, принадлежащий к тому же семейству. Однако мясо тунца отличается по цвету: оно красное из-за содержания железосодержащего белка миоглобина. Кроме того, в тунце крайне редко встречаются паразиты, которые часто встречаются у лососевых, поэтому из него готовят сырые деликатесы, такие как тартар. Тунец является источником белка, фтора, фосфора, хлора и йода. При этом разница в пищевой ценности между консервированной и свежей рыбой незначительна. Отличие может заключаться в содержании жира, так как иногда при консервировании используется масло, что увеличивает калорийность продукта.