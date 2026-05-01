Как максимально сохранить питательные вещества при приготовлении пищи

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.05.2026
Известно, что высокая температура не влияет на витамин К и большинство минералов, за исключением калия. Однако она разрушает витамины Е, С и витамины группы B, за исключением рибофлавина и ниацина. В процессе жарки и запекания снижается содержание витаминов А, D и Е.

 

Влияние способов приготовления на содержание витаминов

В одном из исследований ученые изучали, как различные методы приготовления влияют на уровень витамина С в брокколи, шпинате и салате. Овощи были разделены на порции по 100 г, после чего их варили, готовили на пару и запекали в микроволновке в течение пяти минут.

Результаты показали, что брокколи, шпинат и салат потеряли значительное количество витамина С при варке — почти 50%, в микроволновке — около 25%. Наименьшие потери витамина С наблюдались при приготовлении на пару — в среднем от 8,6 до 14,3%.

В другом исследовании рассматривалась только брокколи. Ее готовили на пару и в микроволновке, кипятили, жарили и обжаривали с варкой. Выяснилось, что все эти методы, кроме обработки паром, приводят к значительным потерям витамина С.

В экспериментах также использовался тунец. Рыбу жарили, варили, запекали в микроволновке и консервировали. При варке и запекании тунец сохранил значительное количество омега-3 жирных кислот, в отличие от жарки и консервирования.

Способы сохранения полезных свойств пищи

Чтобы сохранить питательные вещества в пище, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

* Готовьте овощи до тех пор, пока они не станут мягкими.

* Подавайте горячие блюда сразу, чтобы минимизировать потерю витамина С.

* Используйте для заправки оливковое или рапсовое масло.

Источник: health.24tv

Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1

