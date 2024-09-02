Baltijas balss logotype

Доля госсектора больше, чем в РФ : Латвию заподозрили в строительстве социализма 1

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2024
BB.LV
Доля госсектора больше, чем в РФ : Латвию заподозрили в строительстве социализма

«Латвия направляется к социалистической экономике». - такой парадоксальный вывод делает Dienas Bizness – по данным делового журнала, наша республика отмечена крайне высокой долей государственного сектора в формируемом внутреннем валовом продукте, или более 48%.

«К тому же в последние четыре года реализуемая государственная политика свидетельствует о неопровержимом движении к некапиталистической экономике», - утверждает еженедельник.

Первое место по доле госсектора занимает Украина — 57,9%, затем крохотный Восточный Тимор — 52,6%, далее следуют Греция — 50,9%, Италия — 49,1%, Франция — 49% и шестое место у нашей страны с 48,1%. Что интересно — Россия, которую постоянно обвиняют в восстановлении СССР, занимает по доле госсектора всего-то 41-е место. Там он производит 31,8% ВВП, что уступает таким старым капиталистическим государствам, как Дания, Германия, Испания, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Соединенное Королевство.

«Оценивая экономическую политику, осуществляемую нынешним правительством Латвии, надо заключить, что она сильно напоминает идеологические установки времен СССР, - пишет журнал. - А именно, социализм не наступает сразу. Есть государства, которые на пути к социализму, социалистически ориентированные и т.д... В Латвии регулярно происходят кампании демонизации национальных предпринимателей, начиная с часто весьма необоснованными обвинениями в картелях, заканчивая непропорциональными ограничениями в отношении налоговых режимов, НДС, подоходного налога с предприятий и т.д. Предприниматели в этом году неожиданно исключены из трехсторонних переговоров о налоговой реформе и т.д. Все больше вводится запретов заниматься определенным видом предпринимательской деятельности (выращиванием пушных зверей, торфяной энергетикой и т.д.). В Латвии осуществляются ни в одном другом государстве-члене ЕС невиданные мероприятия, чтобы ограничить деятельность иностранного капитала».

В качестве последних Dienas Bizness называет тот самый «капитальный ремонт» финансовой системы ЛР, который в свое время прославлял экс-премьер Кариньш.

#экономическое развитие
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
3
2

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го сентября

    Конечно. Бюрократия будет только множится, суя своё регуляционное рыло во все сферы жизни. Нужен такой как Милей, что разворошит этот петушарник жирных дебелых телец и выгонит на вольные хлеба в реальность.

    8
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео