Доля госсектора больше, чем в РФ : Латвию заподозрили в строительстве социализма

«Латвия направляется к социалистической экономике». - такой парадоксальный вывод делает Dienas Bizness – по данным делового журнала, наша республика отмечена крайне высокой долей государственного сектора в формируемом внутреннем валовом продукте, или более 48%.

«К тому же в последние четыре года реализуемая государственная политика свидетельствует о неопровержимом движении к некапиталистической экономике», - утверждает еженедельник.

Первое место по доле госсектора занимает Украина — 57,9%, затем крохотный Восточный Тимор — 52,6%, далее следуют Греция — 50,9%, Италия — 49,1%, Франция — 49% и шестое место у нашей страны с 48,1%. Что интересно — Россия, которую постоянно обвиняют в восстановлении СССР, занимает по доле госсектора всего-то 41-е место. Там он производит 31,8% ВВП, что уступает таким старым капиталистическим государствам, как Дания, Германия, Испания, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Соединенное Королевство.

«Оценивая экономическую политику, осуществляемую нынешним правительством Латвии, надо заключить, что она сильно напоминает идеологические установки времен СССР, - пишет журнал. - А именно, социализм не наступает сразу. Есть государства, которые на пути к социализму, социалистически ориентированные и т.д... В Латвии регулярно происходят кампании демонизации национальных предпринимателей, начиная с часто весьма необоснованными обвинениями в картелях, заканчивая непропорциональными ограничениями в отношении налоговых режимов, НДС, подоходного налога с предприятий и т.д. Предприниматели в этом году неожиданно исключены из трехсторонних переговоров о налоговой реформе и т.д. Все больше вводится запретов заниматься определенным видом предпринимательской деятельности (выращиванием пушных зверей, торфяной энергетикой и т.д.). В Латвии осуществляются ни в одном другом государстве-члене ЕС невиданные мероприятия, чтобы ограничить деятельность иностранного капитала».

В качестве последних Dienas Bizness называет тот самый «капитальный ремонт» финансовой системы ЛР, который в свое время прославлял экс-премьер Кариньш.