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СГД хочет знать больше о наличных средствах населения 1

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2024
LETA
СГД хочет знать больше о наличных средствах населения

Служба государственных доходов (СГД) впредь будет получать информацию о сделках с наличными деньгами в банкоматах или кредитных учреждениях на сумму свыше 750 евро, в результате чего под лупой налоговой службы окажутся люди, которые вносят наличные деньги в банкоматы и снимают наличные.

Предлагаемые изменения в законе о налогах и пошлинах вызвали множество вопросов и предположений об очередной попытке сделать расчеты наличными невозможными априори, а сами наличные - подозрительным средством платежа.

"Вопрос о запрете наличных денег не стоит на повестке дня, этого не предполагают и изменения в законе о налогах и пошлинах, поэтому ажиотаж по поводу того, что за наличные нельзя будет купить многие товары, не имеет под собой оснований", - говорит заместитель госсекретаря Минфина по вопросам администрирования налогов и борьбы с теневой экономикой Ольга Богданова.

Она подчеркивает, что наличные деньги были, есть и будут законным платежным средством. Данные о сделках наличными в СГД будут предоставлять не все, кто что-то покупает или продает, а только банки в случае разовых операций по внесению или снятию в банкоматах сумм свыше 750 евро. Более того, не планируется, что эти операции будут суммироваться, например, когда человек ежемесячно снимает в банкомате 100 евро наличными и за год эта сумма составляет 1200 евро.

В 2023 году через банкоматы латвийцы внесли на счета 2,1 млрд евро, а сняли 4,6 млрд евро. "Это значительные суммы для Латвии", - отмечает Богданова. Чем больше денежный поток в экономике в целом, тем легче скрыть теневую экономику в массе легального денежного потока. Любой человек и впредь сможет купить в магазине электроники мобильный телефон, телевизор, стиральную машину или компьютер стоимостью более 750 евро и внести эту сумму наличными, и торговцы не будут обязаны информировать СГД о таких операциях. Для торговых предприятий, принимающих наличные, не предусмотрено никаких запретов или ограничений.

#сгд
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Какая теневая экономика, сняли 4.6, внесли 2.1, все законно. Создают видимость проблемы, чтобы обеспечить себе закручивание гаек и легализацию драконовских налогов и санкций.

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