Стали известны подробности грядущей сделки по продаже акций «airBaltic»

Председатель правления «airBaltic» Клавс Васкс подтвердил, что переговоры со стратегическим инвестором ведутся о миноритарном пакете акций, добавив, что общий объем инвестиций стратегического инвестора определенно будет меньше доли государства.

На вопрос, почему какая-либо международная авиакомпания будет заинтересована в инвестировании в «airBaltic», председатель правления авиакомпании в качестве одной из причин называет парк самолетов «airBaltic».

Он подчеркивает, что к 2030 году планируется увеличить число самолетов до 100 и перевезти 12 миллионов пассажиров, а также расширить Ригу как базу по ремонту этих самолетов. И это, по его мнению, вполне стратегический актив.

«Мы будем крупнейшим в мире владельцем парка Airbus 220», — заверил Васкс.

В программе напоминают, что Еврокомиссия пока не дала ответа на вопрос, не противоречит ли избранный правительством способ выхода из «airBaltic» с «пустыми руками» правилам, по которым Брюссель когда-то разрешил инвестировать в компанию деньги налогоплательщиков.

В Министерстве сообщения уверены, что комиссия примет сделку, сообщает программа.

Как было объявлено, в пятницу, 30 августа, в закрытой части правительство согласилось, что государство должно сохранить как минимум 25% плюс одну акцию в капитале компании после первичного публичного размещения (IPO) акций «airBaltic».

Бришкенс пояснил, что в настоящее время переговоры со стратегическим инвестором "airBaltic" не о продаже контрольного пакета акций, а о получении миноритарного пакета до IPO или на пути к IPO, а также о возможном участии в IPO.

Потенциальный инвестор - всем нам известная компания, следует из того, что ранее заявил министр экономики Викторс Валайнис. В рамках подготовки к IPO акционерный капитал «airBaltic» будет сокращен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена существующая структура акций компании.

Согласно регламенту сокращения уставного капитала, уставный капитал «airBaltic» на данный момент составляет 596,473 миллиона евро, таким образом, акционерный капитал «airBaltic» после сокращения составит 25,179 миллиона евро. Всего в прошлом году «airBaltic» перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и выполнила 44,1 тыс. рейсов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Аудированный оборот «airBaltic» в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций «airBaltic», а «Aircraft Leasing 1» принадлежит финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тюсену - 2,03%.