На суд с Гусельниковым Латвия потратила уже 6,9 млн евро (подробности)

Таким образом, за год расходы государства в этом судебном процессе увеличились более чем на 2,4 миллиона евро.

В сентябре прошлого года Государственная канцелярия в программе ТВ3 "Ничего личного" (Nekā personīga) предоставила информацию о том, что 4,5 миллиона евро были выплачены двум нанятым государством юридическим фирмам - парижской "Savoie Arbitration" и женевской "Lalive" - для оказания юридических услуг.

Йиргенсоне утверждает, что с тех пор юридической фирме «Lalive» за предоставленные юридические услуги было выплачено дополнительно около 2,4 миллиона евро, включая счет за август 2024 года, который до сих пор не оплачен. Она добавила, что выплаты произведены в соответствии с условиями заключенного договора в расчет как за ранее полученные юридические услуги, так и в оплату оказанных юридических услуг с сентября 2023 года.

При этом она подчеркнула, что с сентября 2023 года и по настоящее время ведется активная работа по подготовке письменных доводов по вопросам, обсуждаемым на очном заседании арбитражного суда.

Также, как указала Йиргенсоне, стороны спора посвятили немало времени и ресурсов комментированию вынесенного в прошлом году решения Рижского окружного суда, которым бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич и строительный подрядчик Марис Мартинсонс были приговорены к реальным срокам лишения свободы за взяточничество. Приговор не вступил в законную силу, поскольку был обжалован в Рижском окружном суде.

Помимо расходов, непосредственно связанных с оказанием юридических услуг, в процессе представления интересов государства также возникли дополнительные расходы, связанные с выплатами Международному центру по разрешению инвестиционных споров (ICSID) за ведение дела, куда включена часть компенсации, подлежащей выплате арбитрам.

Также дополнительные расходы вызвали выплаты экспертам в области банковского надзора, уголовного права и расчета и оценки убытков, а также выплаты, связанные с арбитражным процессом - расходы на перевод, проезд и проживание, канцелярские расходы, а также другие расходы. связанных с арбитражными слушаниями по организации мероприятия.

По словам Йиргенсоне, расходы на юридические услуги будут продолжать расти до тех пор, пока в соответствии с условиями заключенного договора Гоканцелярия не полностью оплатит полученные юридические услуги. Она также подчеркивает, что, учитывая тот факт, что арбитражный процесс еще не завершен, существует вероятность того, что в будущем потребуется привлечение к арбитражному процессу внешнего поставщика юридических услуг для обеспечения интересов государства.

В настоящее время арбитражный суд работает над подготовкой решения. Правилами, регулирующими арбитражный процесс, не предусмотрен конкретный срок, в течение которого арбитражный суд должен подготовить решение, но, учитывая объем и сложность дела, не предполагается, что решение может быть подготовлено раньше, чем через шесть месяцев, указала она.

Йиргенсоне также пояснила, что этап рассмотрения инвестиционного спора по существу в настоящее время подходит к концу - решается, имело ли место нарушение прав на защиту инвестиций. Согласно процессуальному решению в данном арбитражном процессе вопрос об ответственности - имело ли место нарушение прав на защиту инвестиций - отделен от определения возможного ущерба. Это значит, что если арбитражный суд примет решение о том, что латвийское государство не несет ответственности за нарушение прав на защиту инвестиций, арбитражный процесс будет прекращен, а ресурсы, которые были бы потрачены на определение размера ущерба, будут соответственно сэкономлены.

В случае вынесения решения в пользу Латвии арбитражный суд может принять решение о взыскании части судебных расходов в пользу Латвии, говорит Йиргенсоне.

В чем суть иска

Как сообщалось, "PNB Banka" (тогда "Norvik Banka") и его тогдашние владельцы - Аглая Гусельникова, Александр Гусельников, Григорий Гусельников, Петр Гусельников и Юлия Гусельникова подали иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против латвийского государства в 2017 году.

В иске указано, что банк и его акционеры хотят взыскать с Латвии убытки, якобы понесенные банком в результате "незаконных действий или бездействия" государства. По оценкам жалобы, ущерб может достигать сотен миллионов евро, но конкретные суммы не называются. "Латвия должна нести последствия всех своих незаконных действий и бездействий и адекватно компенсировать истцам причиненный ущерб. Истцы оставляют за собой право позднее предъявить суммы претензий, которые, по их оценкам, составляют сотни миллионов долларов США", указано в иске.

Иск основан на том факте, что «незаконные действия и бездействие латвийских учреждений, должностных лиц и их представителей нанесли Norvik Banka [ныне PNB Banka] и его акционерам ущерб существенным инвестициям истцов в латвийский банковский и энергетический секторы», что является нарушением межправительственного соглашения о поощрении и защите инвестиций между Британией и Латвией.

В иске Гусельникови утверждает, что с декабря 2015 года банк ощущал «непропорциональное, неоправданное и постоянное давление со стороны латвийских государственных учреждений и чиновников, в том числе тогдашней Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK / КРФК). Комиссию обвиняют в неоднократном увеличении капитала достаточности, «внося необоснованные, непропорциональные и превышающие общепринятые требования в банковском секторе Латвии и Четвертой директиве о требованиях к капиталу Европейского Союза», «совершая необоснованные и вредные действия против снижения стоимости активов банка» и проводя множественные проверки, а также установливая существенные ограничения на деятельность банка.

В иске ICSID акционеры банка заявляют, что такие меры со стороны регулятора были сохранены и/или усилены с учетом указаний «очень высокого уровня, высокопоставленного латвийского чиновника, связанного с финансовым сектором и имеющего влияние и моральный авторитет над КРФК».

Ранее в СМИ сообщалось, что этим чиновником является тогдашний президент Банка Латвии Римшевич, однако в иске последовательно описываются ситуации с этим "высокопоставленным чиновником", не называя его имени. С другой стороны, тогдашний председатель правления банка Оливер Брамвелс ранее подтвердил агентству AP, что чиновником, упомянутым в иске, является Римшевич.

Имя Римшевича фигурирует лишь в одном эпизоде иска, который относится к 24 апреля 2017 года, когда Римшевич якобы приказал Брамвелсу прекратить переговоры о возможности обмена акций компании «Norvik Bank Russia» в России на акции банка «Sberbank» в Украине.

«В нарушение своих полномочий президент банка потребовал от крупнейшего акционера банка господина [Григория] Гусельникова обязательства воздерживаться от инвестирования в «Сбербанк Украина», для чего у него нет никаких оснований и никаких юридических полномочий в отношении господина Гусельникова», - говорится в иске. В нем указывается, что этот высокопоставленный чиновник неоднократно требовал взятки напрямую и через посредников от Гусельникова, который якобы их не платил.

В иске утверждается, что «в 2016 и 2017 годах высокопоставленный латвийский чиновник требовал от господина Гусельникова взятки». Утверждается, что эти встречи организовал Ренар Кокин, который, по словам истцов, является "одним из ближайших соратников высокопоставленного латвийского чиновника". Акционеры банка утверждают в иске, что Кокин не является латвийским чиновником, но "пытался создать неформальную линию "сотрудничества" между господином Гусельниковым" и высокопоставленным латвийским чиновником".

Вместе с другими акционерами банка в заявлении в международный арбитражный суд Гусельников также называет бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, который также якобы требовал взятки от Гусельникова.

«В сотрудничестве с небезызвестным в кругах латвийской администрации по неплатежеспособности Марисом Спрудсом мошеннические кредиторы [ветряной электростанции] Winergy планировали похитить взятые у банка средства, чтобы банк не смог их вернуть», - говорится в иске, в котором упоминается, что кредиты, связанные с Winergy, достигают 60 миллионов евро. Реализаторы проекта Winergy не выплатили банку кредит в несколько десятков миллионов евро, однако между сторонами было достигнуто мировое соглашение и ветроэлектростанция перешла под контроль банка.

В иске банк обвиняет Латвию в действиях, которые препятствовали повседневной работе банка и реализации его бизнес-плана, в том числе в продаже филиала в России, тем самым не только не позволяя банку сохранить свою первоначальную стоимость, но и препятствуя созданию прибыли.

«Ущерб истцов включает в себя снижение стоимости компании, упущенную выгоду и потерю возможностей и, вероятно, будет измеряться сотнями миллионов долларов США. Кроме того, Латвия нанесла истцам существенный моральный ущерб, включая ущерб их репутации и положению в европейском банковском секторе, что дает им право на возмещение морального ущерба. Ущерб истцов в установленном порядке будет обоснован и определен финансовыми доказательствами в рамках этого разбирательства", - говорится в заявлении ICSID.

Акционеры настаивают на том, что в результате действий и бездействия латвийской стороны банк не только понес убытки, но и пришел к риску неплатежеспособности, а действия КРФК в отношении банка привели его «к ситуации, которая не долговечна».

"Латвия, грубо нарушив свои обязательства, вступила в сговор с преступниками с целью причинения вреда банку и призвала истцов удовлетворить мошеннические требования лиц, которые сейчас задержаны или которым предъявлены уголовные обвинения", - говорится в заявлении.

Гусельникови ожидает, что арбитражный суд "заявит, что Латвия нарушила свои обязательства по соглашению [Великобритании и Латвии] и международному праву в отношении инвестиций истцов". Кроме того, Гусельниковы хотят, чтобы Латвии немедленно приказали прекратить и воздерживаться от действий и бездействия, нарушающих такие обязательства, а также обязать Латвию выполнить свои обязательства в отношении инвестиций истцов.

Как банк закрывали

Уже сообщалось, что в конце июня 2019 года представители банка сообщили, что группа американских и европейских инвесторов приобрела 60% акций "PNB Banka". Представители банка также заявили, что новые владельцы его контрольного пакета не заинтересованы в продолжении судебных разбирательств банка с латвийским государством, КРФК и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Однако 15 августа 2019 года деятельность "PNB Banka" была приостановлена, а 12 сентября суд Видземского пригорода города Риги признал "PNB Banka" неплатежеспособным. Деятельность «PNB Banka» была приостановлена с целью предотвращения оттока средств банка. Виго Крастиньш был назначен администратором процесса неплатежеспособности банка.

15 августа 2019 года ЕЦБ, как непосредственный надзорный орган «PNB Banka», решил признать «PBN Banka» финансовым учреждением, которое испытывает или столкнется с финансовыми трудностями, в то время как Европейский совет по единой резолюции решил не проводить постановление "PNB Banka", что означает не проводить меры по стабилизации работы банка. Принимая во внимание вышеизложенное, КРФК приняла решение приостановить оказание финансовых услуг в «PNB Banka» и приняла решение о недоступности депозитов. ЕЦБ, как непосредственный надзорный орган «PNB Banka», принял это решение, констатировав, что банк не соблюдает нормативные требования, и оценив финансовое положение банка.

До приостановки деятельности банка в отчете банка за 2019 год упоминается, что Гусельников, ранее прямо и косвенно владевший 95,97% акций банка, владел 23,47% акций "PNB Banka", тогда как остальным акционерам принадлежало в общей сложности 76,53% акций, но менее 10% у каждого в отдельности. Среди акционеров банка были Роджер Эдвард Тамраз, Антуан Бааклини, Долли Хури, Жорж Мгалобишвили, Марк Жан-Луи Д'Омбре, Мишель Фаяд, Николай Паскалаев и Саид Мерайк.

Рижский суд Видземского предместья в настоящее время рассматривает заявление администратора PNB Banka Крастиньша о взыскании с бывших членов правления и совета банка 32 миллионов евро за причиненные банку убытки.

В число обвиняемых входят бывший владелец и председатель правления банка Григорий Гусельников, его заместитель в совете, бывший премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а также член правления, бывший глава внешней разведки Германии Август Ханнинг. Еще шестеро обвиняемых — бывший член правления банка Петр Михаил Одинцов и члены правления Брамвелл, Анна Вербицкая, Наталья Игнатьева, Дмитрий Калмыков и Алексей Кутявин.

Крастиньш пояснил агентству LETA, что его иск направлен против девяти бывших членов правления и совета "PNB Banka". Он просит суд взыскать солидарно убытки, причиненные кредитной организации до приостановления ее деятельности решениями, одновременно освободившими Гусельникова от долга.

Он подчеркнул, что убытки связаны со сделками между банком и группой инвесторов во главе с гражданином США Тамразом, которых Гусельников представил в качестве новых владельцев банка перед его закрытием.

Ранее программа Латвийского телевидения «De facto» сообщала, что по этому делу суд согласился наложить арест на квартиры и дома нескольких ответчиков, в том числе недвижимость в Дании стоимостью более 700 тысяч евро, принадлежащую бывшему заместителю председателя правления банка Расмуссену и дом в Германии, принадлежащий члену правления Ханингу. Акции обеих компаний также были заложены. Бывший владелец банка Гусельников официально почти ничем не владеет, кроме акций кипрской компании стоимостью шесть евро. Этого имущества будет недостаточно для возмещения причиненных банку убытков в случае положительного решения суда.