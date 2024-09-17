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В Латвии намерены ввести еще один новый налог. Кто его будет платить? 2

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2024
LETA
В Латвии намерены ввести еще один новый налог. Кто его будет платить?

Каждый, кто имеет годовой доход более 200 000 евро, должен будет заплатить дополнительно 3% подоходного налога с населения. Такую дополнительную налоговую выплату для самых богатых людей предложил министр финансов Арвил Ашераденс на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству.

Он пояснил, что указанная ставка будет распространяться на тех людей, которые заключили какие-то впечатляющие сделки, получили дивиденды. Размер этого налога налоговая администрация рассчитает после подачи декларации, в которой будут учтены все доходы, а не только зарплата. "В течение двух лет мы постараемся понять, насколько это эффективно и как работает", - сказал Ашераденс. Он подчеркнул, что также достигнута договоренность о механизме пересмотра этой нормы.

"Проще говоря, это налог для богатых", - считает налоговый эксперт Айнис Даболс. Он подчеркивает, что желание получать более высокие налоговые выплаты от самых предприимчивых - самых богатых - очень понятно, поскольку реально собрать сколько-нибудь существенные дополнительные суммы с минимальных зарплат и даже с работников со средней зарплатой по объективным причинам невозможно. "Я не уверен, что богатые люди просто захотят платить дополнительный налог даже в 3%, потому что они смогут нанять не только очень качественных специалистов в своей области, но и принять меры по защите своих заработков", - говорит эксперт.

Он отмечает, что из налогового резидента Латвии можно стать налоговым резидентом, например, Болгарии, Мальты и Монако и тем самым легально снизить свои налоги. "И похоже, что такого специального налога для богатых не существует ни в Литве, ни в Эстонии, что по сути открывает возможности для получателей крупных дивидендов - налоговых резидентов Латвии - в соседних странах, что в свою очередь создает угрозу, что Латвия не сможет собрать с этого дополнительного налога каких-то внушительных сумм", - сказал Даболс. Он напоминает о введенном в недавнем прошлом в Латвии налоге солидарности, что закончилось уменьшением количества плательщиков этого налога, но при этом часть из них стала налоговыми резидентами Эстонии, и северный сосед получил дополнительные налоговые поступления.

Dienas Bizness

#налоги #богатые
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • QQ
    Queen Queen
    20-го сентября

    Начните с Саема снимать за долги, все налоги что они там придумывают каждый день, вообщем за все, а народ пусть не трогают ублюдки американские

    4
    0
  • QQ
    Queen Queen
    20-го сентября

    Начните с Саема снимать за долги, все налоги что они там придумывают каждый день, вообщем за все, а народ пусть не трогают ублюдки американские

    2
    0

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