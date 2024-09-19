«Уничтожение государства и народа»: происходящее в Латвии назвали «тайной экономической катастрофой»

«Фиаско иностранных прямых инвестиций в Латвии», - под таким заголовком Diena помещает нашу страну на печальное 84-е место в мире по уровню зарубежных вложений в экономику.

По сравнению с валовым внутренним продуктом, это всего 2,87%. На уровне таких стран как Эфиопия и Конго! А у лидера рейтинга Всемирного Банка — Сингапура — целых 29,84%. Существенно Латвию обогнала северная соседка Эстония — 4,34%, тогда как другая ближняя республика Литва далеко внизу, с 1,05%.

«Весьма ярким примером социалистического хозяйствования латвийского правительства высветился в виде, как управляется авиакомпания airBaltic, -пишет газета. - Надо напомнить, что главный акционер этой авиакомпании есть Латвийское государство с 97,96% акций, а прочим акционерам принадлежат только 2,03%. В последние 13-15 лет авиакомпания была под контролем политических комиссаров, назначенных правящими партиями. Последствия от социалистической модели хозяйствования в авиакомпании катастрофические».

«Убытки скрывались от общества, пока в конце августа сего года нынешнее правительство было вынуждено признать, что результат правления коалиционных нахлебников есть непрерывная потеря капитала. Социалистические эксперименты правительства в авиации обобщены в решении списать убытки более чем в полмиллиарда евро из средств государства и налогоплательщиков, которые были вложены в предприятие. На секретном заседании правительства решено, что единственный выход, как продолжать обеспечивать для политической элиты Латвии удобные полеты в структуры Европейского Союза (ЕС), например, в Брюссель, есть привлечение иностранного инвестора».

Однако, вряд ли таковые понесут свои денюжки в страну, где «произошла неизвестная, тайная экономическая катастрофа, которая масштабами превосходит финансовые проблемы затронутой войной Украины». Так, сокращение иностранных инвестиций в Латвию в 2022 году составило 6,5% ВВП, в Украине — 3,83%, в России — 3,95%.

«Есть последнее время для тех, кого заботит будущее Латвии, осознать, что нынешнее направление есть путь в никуда, - пишет Diena. - Это есть путь к уничтожению государства и народа. Латвию от сползания в болото социализма могут спасти только энергичные шаги, направленные на то, чтобы охранять и защищать общие интересы национальных инвесторов и занятых в частном секторе».