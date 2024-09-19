Baltijas balss logotype

«Уничтожение государства и народа»: происходящее в Латвии назвали «тайной экономической катастрофой» 3

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
«Уничтожение государства и народа»: происходящее в Латвии назвали «тайной экономической катастрофой»

«Фиаско иностранных прямых инвестиций в Латвии», - под таким заголовком Diena помещает нашу страну на печальное 84-е место в мире по уровню зарубежных вложений в экономику.

По сравнению с валовым внутренним продуктом, это всего 2,87%. На уровне таких стран как Эфиопия и Конго! А у лидера рейтинга Всемирного Банка — Сингапура — целых 29,84%. Существенно Латвию обогнала северная соседка Эстония — 4,34%, тогда как другая ближняя республика Литва далеко внизу, с 1,05%.

«Весьма ярким примером социалистического хозяйствования латвийского правительства высветился в виде, как управляется авиакомпания airBaltic, -пишет газета. - Надо напомнить, что главный акционер этой авиакомпании есть Латвийское государство с 97,96% акций, а прочим акционерам принадлежат только 2,03%. В последние 13-15 лет авиакомпания была под контролем политических комиссаров, назначенных правящими партиями. Последствия от социалистической модели хозяйствования в авиакомпании катастрофические».

«Убытки скрывались от общества, пока в конце августа сего года нынешнее правительство было вынуждено признать, что результат правления коалиционных нахлебников есть непрерывная потеря капитала. Социалистические эксперименты правительства в авиации обобщены в решении списать убытки более чем в полмиллиарда евро из средств государства и налогоплательщиков, которые были вложены в предприятие. На секретном заседании правительства решено, что единственный выход, как продолжать обеспечивать для политической элиты Латвии удобные полеты в структуры Европейского Союза (ЕС), например, в Брюссель, есть привлечение иностранного инвестора».

Однако, вряд ли таковые понесут свои денюжки в страну, где «произошла неизвестная, тайная экономическая катастрофа, которая масштабами превосходит финансовые проблемы затронутой войной Украины». Так, сокращение иностранных инвестиций в Латвию в 2022 году составило 6,5% ВВП, в Украине — 3,83%, в России — 3,95%.

«Есть последнее время для тех, кого заботит будущее Латвии, осознать, что нынешнее направление есть путь в никуда, - пишет Diena. - Это есть путь к уничтожению государства и народа. Латвию от сползания в болото социализма могут спасти только энергичные шаги, направленные на то, чтобы охранять и защищать общие интересы национальных инвесторов и занятых в частном секторе».

#инвестиции #экономическое развитие
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
30
5

Комментарии (3)

  • MI
    Marija Ivanova
    19-го сентября

    Самое смешное, что электорат пойдет и за всех тех же самых проголосует в надежде на перемены к лучшему. А там никакой программы акромя ненависти, страха и ущербного раздуваня счек на фоне тотальных провалов практически во всех экспериментах над населением, казной и страной в целом.

    124
    3
  • Д
    Дед
    19-го сентября

    Не нужно путать социализм с националсоциализмом. Латвию разворовывают и естественно, что никто не хочет, чтобы его собственность тоже украли.

    102
    6
  • М
    Михаил
    19-го сентября

    Цифры инвестиций говорят сами за себя, никто инвестировать деньги в отсталую провинцию не будет, это ясно. Нет достаточного количества населения, нет квалифицированной рабочей силы. Нет производства прежде всего. Не могут "титульные" управлять, более чем ясно, они под это не заточены, сейчас клоуны дорвались до власти. Поэтому такая отсталость во всем по сравнению с Европой.

    163
    5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео