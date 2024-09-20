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Сын экс-министра здравоохранения купил в Риге дом за 4 млн евро 1

Бизнес
Дата публикации: 20.09.2024
BB.LV
Дом, который построил Шмелинг.

Дом, который построил Шмелинг.

Здание на углу улиц Бривибас и Гертурудес в Риге, где находится аптека «Saules aptieka», было продано за 4,19 миллиона евро компании «Contract Pharma», принадлежащей Артуру Белевичу – сыну экс-министра здравоохранения Гунтису Белевичу.

Гунтис Белевич был министр здоровья Латвии в 2014-2016 года. Ушел после скандала, когда стало известно, что они ходил к врачу без очереди.

Его сын Артур Белевич в интервью агентству LETA заявил, что покупка здания была стратегическим решением для обеспечения дальнейшего существования «Saules aptieka».

Он, впрочем, не смог или не захотел озвучить конкретные планы из-за неопределенности, связанной с внедрением нового ценового регламента Министерства здравоохранения на лекарства, который, по его мнению, угрожает существованию многих аптек в Латвии.

«Здание планируется отреставрировать, что займет несколько лет, и в процессе реставрации мы будем оценивать рыночную ситуацию, чтобы принять решение о дальнейшем развитии», — добавил Белевич.

Как уже сообщалось, на аукционе, организованном госкомпанией «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ), стартовая цена здания составляла 2,7 миллиона евро, но в итоге оно было продано за 4,19 миллиона евро.

Недвижимость включает земельный участок площадью 1743 квадратных метра и два жилых здания — одно площадью 5909,7 квадратных метра, другое — 1035,1 квадратных метра.

Здание на Бривибас, 68 является памятником культуры государственного значения.

Здание было построено в 1903 году по проекту архитектора Рейнгольда Шмелинга. В 1940 году оно было завещано государству с целью поддержки студентов Рижского государственного технического училища, и до сих пор чистый доход от этой недвижимости использовался для их поддержки и пополнения учебных материалов.

#недвижимость
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    20-го сентября

    Я так понимаю, что сыночка министра заработал 4 ляма сугубо официантом. Разве у прокурора нет вопросов к экс министру?

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