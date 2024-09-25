Минувшей весной сообщалось, что в Латвии будет сниматься сериал одного из крупнейших мировых стриминговых сервисов Netflix. Однако это вряд ли произойдет. Свой проект стоимостью 20 миллионов евро киногигант будет реализовывать в другом месте.

Наша страна так и не смогла обеспечить четкие правила игры для продюсеров, сотрудничавших с Netflix. Точно так же вместо Латвии голливудская звезда Джордж Клуни поехал сниматься в Эстонию, сообщает «Neka personiga».

Сухой остаток таков: и Минэкономики, и Минфин заявляют, что хотят поддержать этот механизм привлечения инвестиций. Но конкретных действий не последовало, а тем временем несколько важных кинопроектов покинули Латвию. Есть несколько причин, по которым возникла такая проблема. LIAA уже несколько месяцев работает без руководства. В свою очередь, в Минэкономики не нашлось человека, который бы защищал интересы киноиндустрии. Минфин также указал производителям на низкое качество документов, поступивших от Минэкономики.

«Если бы в мире проходил форум по государственным проср*нным возможностям, у Латвии там был бы один из самых больших стендов», - написал в социальных сетях евродепутат Рейнис Познякс.

Ja pasaulē būtu valstu padir$to iespēju Expo, Latvijai varētu būt viens no lielākajiem stendiem. https://t.co/EaQWOvW9sX — UkReinis Pozņaks (@poznaks) September 23, 2024

«Ну ничего. Надо создать новую межминистерскую рабочую группу, чтобы искать решение», - считает другой пользователь.

«К сожалению, регулярность, с которой это происходит, выглядит уже не глупостью или халатностью, а скорее целенаправленной антиправительственной деятельностью, последствия которой можно проследить до нашей восточной границы. Ну не могут быть такие «идиоты» во всех сферах «случайно»», - подозревает еще один.