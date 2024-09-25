Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ну не могут такие «идиоты» везде работать «случайно»»; люди в ярости из-за упущенных чиновниками миллионов 2 2358

Бизнес
Дата публикации: 25.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Ну не могут такие «идиоты» везде работать «случайно»»; люди в ярости из-за упущенных чиновниками миллионов

Минувшей весной сообщалось, что в Латвии будет сниматься сериал одного из крупнейших мировых стриминговых сервисов Netflix. Однако это вряд ли произойдет. Свой проект стоимостью 20 миллионов евро киногигант будет реализовывать в другом месте.

Наша страна так и не смогла обеспечить четкие правила игры для продюсеров, сотрудничавших с Netflix. Точно так же вместо Латвии голливудская звезда Джордж Клуни поехал сниматься в Эстонию, сообщает «Neka personiga».

Сухой остаток таков: и Минэкономики, и Минфин заявляют, что хотят поддержать этот механизм привлечения инвестиций. Но конкретных действий не последовало, а тем временем несколько важных кинопроектов покинули Латвию. Есть несколько причин, по которым возникла такая проблема. LIAA уже несколько месяцев работает без руководства. В свою очередь, в Минэкономики не нашлось человека, который бы защищал интересы киноиндустрии. Минфин также указал производителям на низкое качество документов, поступивших от Минэкономики.

«Если бы в мире проходил форум по государственным проср*нным возможностям, у Латвии там был бы один из самых больших стендов», - написал в социальных сетях евродепутат Рейнис Познякс.

«Ну ничего. Надо создать новую межминистерскую рабочую группу, чтобы искать решение», - считает другой пользователь.

«К сожалению, регулярность, с которой это происходит, выглядит уже не глупостью или халатностью, а скорее целенаправленной антиправительственной деятельностью, последствия которой можно проследить до нашей восточной границы. Ну не могут быть такие «идиоты» во всех сферах «случайно»», - подозревает еще один.

×
Читайте нас также:
#правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео