Почему производители «латвийского» пива скрывают названия стран, где они реально производят товар?

Дата публикации: 28.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Почему производители «латвийского» пива скрывают названия стран, где они реально производят товар?

Некоторые популярные в Латвии производители пива не раскрывают потребителям информацию о том, где было произведено пиво. Чаще всего его варят за пределами нашей страны – в Литве и Эстонии, передает Bez Tabu.

С 1 сентября текущего года вступили в силу новые правила, обязывающие розничных торговцев продуктами питания размещать рядом с товарами информацию о стране происхождения товара. Посетив один из магазинов, журналисты обнаружили, что подобная информация до сих пор отсутствует у многих латвийских брендов пива.

Глядя на этикетки конкретных бутылок, оказывается, что информации о стране-производителе на них тоже нет. Так обстоит дело с пивом «Madonas», «Lāčplēša», «Lielvārdes», а также, например, пивом «Bauskas. Senču». На этих этикетках указан дистрибьютор «Cido group», или, например, в случае с «Bauskas alus» компания указана как «Продавец».

Администрация упомянутых компаний долгое время не отвечает на вопросы журналистов и предпочитает не разглашать информацию о происхождении пива. Представитель «Cido group» пообещал дать ответы, но этого не происходит уже больше недели.

Имеющаяся в распоряжении журналистов неофициальная информация свидетельствует о том, что пивная продукция «Cido group» производится в Литве.

Представитель акционерного общества «Aldaris» утверждает, что пиво этой марки производится за пределами нашей страны уже более 10 лет, в основном в Эстонии. Также «Mežpils», распространяемый «Aldaris», в основном производится у северных соседей. Все «Mežpils», доступное в барах, гостиницах и ресторанах, производится в Латвии. Бутилированное пиво «Mežpils tradicionālais» и «Mežpils senču» производятся в Сака, Эстония, остальное бутылочное пиво производится в Латвии. Все пиво в банках производится в Эстонии.

Член правления независимых пивоваров Латвии утверждает, что крупные латвийские пивоваренные заводы перешли под эгиду международных компаний.

«Когда группа «Unibrew» начала закупки, они начали с пива «Lāčpleša», перевезя его в Паневежис, они также перевезли «Madonas» в Паневежис, а также «Livu». Теперь они взяли и «Bauskas». Ты, вроде, покупаешь наше «Madonas», но деньги уходят за границу, мы выпускаем свое благосостояние за пределы страны, потому что принимаем необдуманные решения на полках магазинов. Нам следует покупать больше местных продуктов», - сказал Рейнис Плявиньш, представитель Общества независимых пивоваров Латвии.

В Продовольственно-ветеринарной службе заявляют, что в настоящее время по-прежнему руководствуются принципом «сначала проконсультируй». Только с марта следующего года планируется наказывать торговцев продуктами питания, не соблюдающих новые требования по указанию страны происхождения на ценнике.

