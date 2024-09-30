Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр финансов Ашераденс рассказал, почему в Эстонии все плохо, а в Латвии - все хорошо 2 1838

Бизнес
Дата публикации: 30.09.2024
LETA
Изображение к статье: Министр финансов Ашераденс рассказал, почему в Эстонии все плохо, а в Латвии - все хорошо

Если бюджет на следующий год не удастся разработать и принять осенью, новому правительству придется делать это весной с гораздо более серьезными сокращениями расходов, заявил в понедельник на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Министр подчеркнул, что в этом случае весной макроэкономические прогнозы и расходы будут совершенно другими.

Как пояснил Ашераденс, в процессе составления бюджета учитывается новый европейский механизм экономического управления, который предусматривает, что дефицит бюджета не должен превышать 2,9% валового внутреннего продукта (ВВП), а рост расходов не должен превышать 2,6% ВВП.

Министр финансов отметил, что Латвия может избежать превышения этих пороговых значений, и дефицит бюджета составит 2,7-2,8% ВВП. В противном случае правительству пришлось бы сократить расходы на 125 млн евро в следующем году, на 450 млн евро в 2026 году и еще сильнее в 2027 и 2028 годах.

Ашераденс пояснил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) своими антиинфляционными мерами угнетает не только спрос и инфляцию, но и экономику, и самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что рост в Европе может возобновиться не раньше 2026 года.

Министр финансов добавил, что Эстония уже радикально сокращает расходы за счет налогообложения на 1 млрд евро в течение четырех лет, или 250 млн евро в год. Это ввергло эстонскую экономику в стагфляцию, когда экономика не растет, а инфляция увеличивается. Это самая сложная для преодоления экономическая ситуация, сказал Ашераденс.

Он отметил, что Латвия избежала экономического спада и не скатывается в рецессию. Сдерживание дефицита бюджета, средства Европейского союза и налоговые изменения дадут дополнительный толчок росту потребления и ВВП в следующем году, считает Ашераденс.

×
Читайте нас также:
#госбюджет #Арвилс Ашераденс
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
0
0
15
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео