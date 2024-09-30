Если бюджет на следующий год не удастся разработать и принять осенью, новому правительству придется делать это весной с гораздо более серьезными сокращениями расходов, заявил в понедельник на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Министр подчеркнул, что в этом случае весной макроэкономические прогнозы и расходы будут совершенно другими.

Как пояснил Ашераденс, в процессе составления бюджета учитывается новый европейский механизм экономического управления, который предусматривает, что дефицит бюджета не должен превышать 2,9% валового внутреннего продукта (ВВП), а рост расходов не должен превышать 2,6% ВВП.

Министр финансов отметил, что Латвия может избежать превышения этих пороговых значений, и дефицит бюджета составит 2,7-2,8% ВВП. В противном случае правительству пришлось бы сократить расходы на 125 млн евро в следующем году, на 450 млн евро в 2026 году и еще сильнее в 2027 и 2028 годах.

Ашераденс пояснил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) своими антиинфляционными мерами угнетает не только спрос и инфляцию, но и экономику, и самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что рост в Европе может возобновиться не раньше 2026 года.

Министр финансов добавил, что Эстония уже радикально сокращает расходы за счет налогообложения на 1 млрд евро в течение четырех лет, или 250 млн евро в год. Это ввергло эстонскую экономику в стагфляцию, когда экономика не растет, а инфляция увеличивается. Это самая сложная для преодоления экономическая ситуация, сказал Ашераденс.

Он отметил, что Латвия избежала экономического спада и не скатывается в рецессию. Сдерживание дефицита бюджета, средства Европейского союза и налоговые изменения дадут дополнительный толчок росту потребления и ВВП в следующем году, считает Ашераденс.