Посмотрим хронику последнего месяца. 27 августа — пылает ангар со строительными материалами в Адажи, огнем охвачено более 500 кв. м; 6 сентября — горит почти на 1000 кв. м на складе лесоматериалов и административное здание в столичном районе Плявниеки.

13 сентября — пожар в Тукумсе в ООО Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra, в огне 330 тонн крупногабаритных отходов. Какая–то эпидемия пожаров в экономике!

Вскоре, однако, в нашей стране появится новый Закон о пожарной безопасности, пожаротушении и спасательных работах. Немало хлопот он принесет и субъектам хозяйственной деятельности, в особенности занятых промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом.

Вести надзор за лесным пожаром

Такую функцию, если что, обязаны осуществлять владельцы латвийских лесов как одного из наиболее распространенных объектов недвижимости и хозяйственной деятельности в стране. "Надзор за местом пожара есть наблюдение за наличием леса с соблюдением требований безопасности или периодическое обследование с целью констатировать, не возобновился ли пожар вне периметра горения", — так витиевато в новом законе описаны обязанности хозяев дубрав, рощ и чащ.

Однако хозяев этих порой сложно найти — "каждый год более чем в 20% случаев надзор не осуществляется, ибо лицо недоступно или не желает выполнять свои обязанности". Между тем ресурсы Государственной лесной службы весьма ограниченны — уж на частные угодья их точно не хватает.

Кроме того, в 2023 году в городских лесах Латвии зарегистрировали 207 случаев возгорания на площади 29,2 гектара — из них в Риге 104 случая на площади 7,1 га.

Существенно более активно горел, впрочем, Вентспилс — всего шесть случаев, зато общая территория — 10,1 га.

Особую трудность представляла борьба с огнем на Адажском военном полигоне: "Государственной лесной службе закрыта возможность вовремя начать ограничение и ликвидацию лесного пожара, пока происходят военные учения. Кроме того, должностным лицам Государственной лесной службы недоступна актуальная информация о зонах полигона, где, возможно, находится неразорвавшаяся амуниция".

Конкретно Адажский край — соседняя со столицей территория самоуправления, где ведется активная хозяйственная деятельность. Но Государственная лесная служба не видит ни здесь, ни по Латвии в целом отзывчивости — даже у хозяев частных земель, которые не всегда соглашаются давать воду для тушения пожаров из своих прудов и колодцев. Тоже собственность!

Не хватает профессионалов

Специальность трубочиста всего несколько десятилетий назад была настолько экзотичной, что встреченных представителей этой профессии хватали за рукава и пуговицы на счастье. Сейчас пора обнимать встреченного работника и тащить его к своему камину — поскольку личных печек в ЛР стало на порядок больше, чем в конце XX века, а способности их обихода не выросли.

В законе планируется предусмотреть, чтобы "проверку технического состояния отопительного оборудования, устройств, дымоходов и каналов естественной вентиляции имели право вести лица, у которых есть профессиональная квалификация трубочиста или каменщика печей и каминов либо ремесленника, а также соответствующим инженерам строительных специальностей или пожарной безопасности и гражданской обороны".

Но если камины, это все–таки люксовая вещь, то проводка может закоротить буквально в каждом помещении. Кому же проверять?

"В отношении проверок электроинсталляции в данный миг проводятся дискуссии со специалистами отрасли, и, возможно, соответственную услуг сможет вести лицо, которое получило по крайней мере квалификацию электротехника".

Ваш автор тут вспомнил, как при проведении косметического ремонта разрабатывал проект обновления проводки. Вот это действительно был космических масштабов процесс, и тут мы привлекли сертифицированного специалиста. За свою корочку он нарисовал схему — правда, красивую — подобную тем, что чертят на лабораторных работах РТУ, и взял недорого, где–то в пределах полтыщи. Работы, конечно, стоили на порядок дороже. Но пока что пробки ни разу не вырубало, тьфу–тьфу.

Но это городская квартира, а вот для производственных зданий все сложней. "Сведения об объекте включают такую информацию, например, как название объекта, адрес объекта, принадлежность объекта, максимально допустимое число лиц, площадь, количество этажей объекта, строительный объем, имеющиеся на объекте значимые инженерно–технические системы пожаротушения".

Здесь следует отметить, что у одного здания могут быть десятки арендаторов, которые заняты самой разной деятельностью. К примеру, зарабатывать деньги при помощи наведения красоты, развлечения юношества квестами и торговли одеждой. Все эти пространства вроде бы ничего особого не представляют с точки зрения пожаробезопасности, но потенциально способны представлять угрозу, и потому подотчетные МВД структуры требуют с них планы.

В масштабах Латвии это десятки тысяч субъектов хозяйствования, а уж с учетом селян, которые ведут свой неспешный труд, и сотни тысяч. Хватит ли у Государственной пожарной службы сил и средств?

Тем паче что с ростом угроз неплатежеспособности, как не раз бывало, некоторые предприниматели встанут перед соблазном решить свои назревшие проблемы при помощи страховщиков…