Бесшумное движение: почему электромобили проезжают мимо Латвии

За чистый воздух

Армандс Гутманис, руководитель Общества за климатическую нейтральность, отметил, что электромобиль уже 8% населения видит как свою будущую машину. Еще 36% готовы взять гибрид. Пока же чисто электрическим транспортом пользуются 1,1 процента водителей.

Каспарс Мелнис, министр климата и энергетики ("Новое Единство") утверждает, что в стране буквально произошла электрореволюция. Никто из купивших электроавто, по его словам, не вернется к двигателям внутреннего сгорания. Цифры идут вверх — в первом квартале 2024 года с частным финансированием в Латвии приобрели 5507 электромобилей, тогда как за весь прошлый год — 2520.

Государство стимулирует покупку электромобилей для многодетных семей — до 9000 евро на новый минивэн о семи местах, в итоге они составляют 34,5% владельцев субсидированных машин. В разрезе окружающей среды это уже дает свой эффект: Латвия сократила выбросы CO2 yже более чем на 14 тысяч тонн в год. "Если сосед ездит, то и мне надо", — обрисовал принцип сарафанного радио в маркетинге министр.

"Одна из домашних работ — зарядные станции", — констатировал глава ведомства. И, к сожалению, удалился по неотложным правительственным делам, не сообщив, намерена ли исполнительная власть и в 2025 году софинансировать покупку электромобилей. Ведь бюджетик–то еще окончательно не сверстан…

С точки зрения пользователя

Карлис Мендзиньш, возглавляющий Латвийское общество электромобилей, рассказал, что его организация представляет "владельцев и энтузиастов, а не дилеров и ремонтников": "Мы позиционируем себя как эксперты".

По его словам, первичным мотивом, чтобы пересесть на электрику, является экономия. Но не только — ездить на такой машине совсем другой кайф: тут и мощность, драйв, и тишина, отсутствие вибраций.

Люди, использующие электромобили, стараются их эксплуатировать подольше, ибо при продаже машины первичной стоимостью 50 000 евро она автоматически опускается до 35 000. Впрочем, если лизинг — банк может принять обратно за 40 000.

"Падение стоимости следует брать в расчет: чем дороже берешь, тем она больше дешевеет", — сказал общественник. К слову, он уже много лет агитирует за электрику даже в своем многоквартирном доме, не исключая и разговоры с дворником.

Дайте срок

Если же говорить о зарядочных станциях, то с 2022 года число публично доступных розеток увеличилось с 400 с небольшим до примерно 800. Господин Мендзиньш также коснулся аспекта "деградации" батареи — по его мнению, она в среднем может эксплуатироваться 15 лет и переживет моральное устаревание самой машины.

Гарантия электромобиля при этом составляет пять лет, а батареи — восемь лет.

Представители региональных СМИ, между тем, передали мнение своей целевой аудитории: мол, сельские хозяева подождут покупать электрику, пока у нее не будет тысячекилометрового пробега на одном "баке". Как у старого доброго дизеля. Господин Мендзиньш ответствовал в том ключе, что движемся в эту сторону — дайте срок.

А ведь можно было бы селянам сообща обратиться к родному Минземледелия — пускай поделится своими зарядными станциями, которые возвели на средства налогоплательщиков. Это и географию доступности увеличило бы, и позволило бы хоть частично вернуть бюджетные средства.