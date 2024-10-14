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Бесшумное движение: почему электромобили проезжают мимо Латвии 3

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2024
BB.LV
Бесшумное движение: почему электромобили проезжают мимо Латвии
ФОТО: dreamstime

Как жители Латвии выбирают автомобиль? Особенности этого непростого процесса изучали совместно банкиры, страховщики, торговцы, лоббисты. На прошлой неделе в Мотор–музее представили совместную разработку.

За чистый воздух

Армандс Гутманис, руководитель Общества за климатическую нейтральность, отметил, что электромобиль уже 8% населения видит как свою будущую машину. Еще 36% готовы взять гибрид. Пока же чисто электрическим транспортом пользуются 1,1 процента водителей.

Каспарс Мелнис, министр климата и энергетики ("Новое Единство") утверждает, что в стране буквально произошла электрореволюция. Никто из купивших электроавто, по его словам, не вернется к двигателям внутреннего сгорания. Цифры идут вверх — в первом квартале 2024 года с частным финансированием в Латвии приобрели 5507 электромобилей, тогда как за весь прошлый год — 2520.

Государство стимулирует покупку электромобилей для многодетных семей — до 9000 евро на новый минивэн о семи местах, в итоге они составляют 34,5% владельцев субсидированных машин. В разрезе окружающей среды это уже дает свой эффект: Латвия сократила выбросы CO2 yже более чем на 14 тысяч тонн в год. "Если сосед ездит, то и мне надо", — обрисовал принцип сарафанного радио в маркетинге министр.

"Одна из домашних работ — зарядные станции", — констатировал глава ведомства. И, к сожалению, удалился по неотложным правительственным делам, не сообщив, намерена ли исполнительная власть и в 2025 году софинансировать покупку электромобилей. Ведь бюджетик–то еще окончательно не сверстан…

С точки зрения пользователя

Карлис Мендзиньш, возглавляющий Латвийское общество электромобилей, рассказал, что его организация представляет "владельцев и энтузиастов, а не дилеров и ремонтников": "Мы позиционируем себя как эксперты".

По его словам, первичным мотивом, чтобы пересесть на электрику, является экономия. Но не только — ездить на такой машине совсем другой кайф: тут и мощность, драйв, и тишина, отсутствие вибраций.

Люди, использующие электромобили, стараются их эксплуатировать подольше, ибо при продаже машины первичной стоимостью 50 000 евро она автоматически опускается до 35 000. Впрочем, если лизинг — банк может принять обратно за 40 000.

"Падение стоимости следует брать в расчет: чем дороже берешь, тем она больше дешевеет", — сказал общественник. К слову, он уже много лет агитирует за электрику даже в своем многоквартирном доме, не исключая и разговоры с дворником.

Дайте срок

Если же говорить о зарядочных станциях, то с 2022 года число публично доступных розеток увеличилось с 400 с небольшим до примерно 800. Господин Мендзиньш также коснулся аспекта "деградации" батареи — по его мнению, она в среднем может эксплуатироваться 15 лет и переживет моральное устаревание самой машины.

Гарантия электромобиля при этом составляет пять лет, а батареи — восемь лет.

Представители региональных СМИ, между тем, передали мнение своей целевой аудитории: мол, сельские хозяева подождут покупать электрику, пока у нее не будет тысячекилометрового пробега на одном "баке". Как у старого доброго дизеля. Господин Мендзиньш ответствовал в том ключе, что движемся в эту сторону — дайте срок.

А ведь можно было бы селянам сообща обратиться к родному Минземледелия — пускай поделится своими зарядными станциями, которые возвели на средства налогоплательщиков. Это и географию доступности увеличило бы, и позволило бы хоть частично вернуть бюджетные средства.

#электромобиль
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    14-го октября

    Даже, если заправлять электромобиль от розетки, это дороже, чем на дизеле. Если же на заправках, то это просто дорого. Уже не говорю об остальных "приятностей" электромобиля. Климатическая нейтральность просто бред, 75% электричества вырабатывается на теплоэлектростанциях, то есть засоряет среду больше, чем дизельный автомобиль, не говоря о утилизации аккумуляторов.

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  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    14-го октября

    Смысл покупки электромобиля весьма сомнителен.Куда можно доехать с запасом хода в 250 км? До Краславы, а обратно пешком? 15 лет эксплуатации для автомобиля с ДВС, это ничто. При аккуратной эксплуатации одним владельцем, машина с ДВС служит более 20 лет. И наконец, вишенка на торте: "Государство стимулирует покупку электромобилей для многодетных семей — до 9000 евро на новый минивэн о семи местах" - покажите мне 7-и местные электро-минивэн по вменяемой цене с пробегом более 200 км. на одной зарядке?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го октября

    "министр климата и энергетики" ну почему чем ничтожней страна, тем пышнее звания (названия, должности)? Ты тот вошенька, что до климата? Асланяна передачи на ютубе посмотрите (а он в авто разбирается поболее этих икспердов). Там он часто про "электрички" говорит. И не в их пользу, особенно китайских.

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