Агропром – всем известное еще со времен долгостроя плановой экономики высотное здание близ Вантового моста, по-прежнему занимает Министерство земледелия, несмотря на то, что эту коробку содержать крайне невыгодно.

Да и структура собственности на латвийском селе поменялась за последнюю треть века крайне существенно. Тем не менее пока что на Республиканской площади, также сохранившей свое название из эпохи социализма, рассуждают по принципу: все кругом колхозное, все вокруг мое.

Государственный контроль уполномочен заявить

Но вот в Сейм пришла директор IV Ревизионного департамента Государственного контроля Инга Вилка и доложила парламентской Комиссии по ревизии и публичным расходам, как тратят бюджетные средства. Конкретно: «Обоснованно ли Министерство земледелия создает свою сеть станций зарядок электромобилей?»

Речь идет о не запланированной ранее системе «электрозаправок», которую планировалось закончить до 31 декабря 2022 года, однако в эксплуатацию она не была сдана и в 2024 году. Цена вопроса – 3,1 миллиона евро. Ревизоры попытались «убедиться, действовало ли Министерство земледелия (…) правомочно, соответственно своим планам развития и целесообразно».

Выяснилось нехорошее: «Образованная сеть зарядок электромобилей не соответствует нынешним и будущим нуждам автопарка министерства. Установленные на ней зарядные устройства не соответствуют доступным техническим средствам соответствующих мест». Перерасход Министерством земледелия немалый – «могли бы сэкономить по меньшей мере 2,7 миллиона евро средств государственного бюджета».

С кого спрос? За последнюю пятилетку у штурвала Минземледелия стояли три выдающихся политика: Каспарс Герхардс из Национального объединения (23 января 2019 – 14 декабря 2022); Дидзис Шмитс от «Объединенного списка» (14 декабря 2022 – 15 сентября 2023), Армандс Краузе, представляющий Союз «зеленых» и крестьян (с 15 сентября 2023 года и по сей момент).

Ревизия подчеркнула политический характер выделения средств: «В результате дискуссий представителей образующих правительство партий, но не в порядке, предусмотренном правовыми актами внесения и присвоения приоритетных мероприятий, Министерству земледелия на 2022 год было присвоено финансирование на инвестиционные мероприятия, куда было заложено финансирование 3 миллионов евро на создание сети зарядок электромобилей для ведомственных нужд Министерства земледелия».

Сумма, скрытая за семью нулями

Ну что это, действительно, за три миллиона – это же мелкая дробь по сравнению с красивой суммой в 50 000 000 евро, которые в бюджетное финансирование 2022–2024 гг. записали при правительстве Артурса Кришьяниса Кариньша («Новое Единство») с возвышенной формулировкой: «Совершенствование отраслевой инфраструктуры Министерства земледелия и возобновление технического обеспечения выполнения функций государственного ведомства, в том числе вложения в системы мелиорации и инвестиции в достижение Зеленого курса».

Последний термин – его из Евросоюза нам прислали, то есть за климатическую нейтральность, снижение выброса CO2 и вообще все хорошее в духе девочки Греты. Но вот Государственный контроль считает иначе: «Обращаем внимание, что было недопустимо присвоение средств государственного бюджета на незапланированные, необоснованные, неподготовленные и не связанные с основной деятельностью министерства мероприятия!» «Министерство земледелия, – продолжает Госконтроль, – объявило закупку, не указав ни обслуживаемый парк электромобилей и его динамику, ни необходимое число пунктов зарядки и место расположения. Разработка плана сети станций была одним из заказов закупки».

То есть от будущих поставщиков требовалось показать, что же нужно самому заказчику! По разделам «Методика», «План технико-экономического обоснования», «Задачи работ» было потрачено 172,3 тысячи евро. Хотя ведомство вполне могло бы составить все эти документы самостоятельно – там же в здании 26 этажей чиновников.

Кроме того, «Министерство земледелия, указав в закупке необоснованно высокие и несоразмерные предмету закупки требования для претендентов, ограничило свободную конкуренцию поставщиков, равноправное и справедливое отношение к ним, не обеспечило эффективное использование средств поставщика, максимально снижая его риск».

Расследуя, что же такое должны были построить, ревизоры для сравнения взяли сеть зарядок Департамента безопасности дорожного движения (CSDD). Там было 5 быстрых зарядок с максимальной мощностью более 50 киловатт каждая, а у Министерства земледелия быстрых всего 2, и только 1 из них более 50 киловатт. Еще при конкурсе CSDD не требовался, как у Минземледелия, оборот претендента за 3 года – по меньшей мере 4 000 000 евро…

Также сопоставили зарядные устройства Latvenergo и Министерства земледелия – получилось, соответственно, 19 777 и 38 941 евро. Почти вдвое дороже!

Полмиллиона евро на одну машину и 3,37 евро за километр

Самое смешное, что в 2022 году, когда началось строительство сети зарядок, в ведении Министерства земледелия было всего… 6 электромобилей. Соответственно, бюджет на создание такой системы предусматривал около 500 000 евро для питания одной машины. Платили строителям весьма быстро – до конца 2022 года было перечислено 80% ассигнованных средств, однако первая станция зарядки была сдана в эксплуатацию только в сентябре 2023 года. Всего должно было быть построено 42 пункта с 52 станциями зарядки.

Что же Латвия получила к августу 2024 года? Зарядку можно было осуществлять только в 15 пунктах (35% от заявленного), причем в большинстве (9) имелась весьма средненькая мощность от 10 до 25 киловатт, и только в 1 пункте – 60 киловатт.

Учитывая расходы на строительство зарядок, стоимость обслуживания и цену самого электричества, на 1 июня 2024 года эксплуатация электромобилей Министерства земледелия обходилась налогоплательщикам в 337 евро на 100 км.

За это время несколько подрос парк электромобилей Министерства земледелия – теперь там 26 чисто электрических и 53 гибридные машины, но вместе все равно меньше 10% от общего числа.

Тем не менее есть зарядки, на которых с момента их сдачи официальным комиссиям не побывала ни одна машина! Это, например, станция в Тукумсе по ул. Мартиня, 1, – потрачено 61 009 евро, в эксплуатацию введена с 25 октября прошлого года; станция в Прейли по ул. Механизатору, 2А, – потрачено 68 896 евро, в эксплуатацию введена 17 мая сего года. Хотя, казалось бы, есть и в Земгале, и в Латгале электромобили частных лиц и предприятий – заряжая их за денюжку малую, Министерство земледелия могло бы отбить хотя бы часть средств из бюджета. Однако оно живет по принципу – собака на сене, ни себе ни людям. Зарядки предназначены только для ведомственного транспорта!

Государственный контроль порекомендовал несколько вариантов выхода из этой нелепой ситуации: во-первых, увеличить число электромобилей Минземледелия (опять закупки, как мы любим); во-вторых, «по возможности выгодную и не искажающую рынок модель управления сетью заправок» (назначить совет и правление?); в-третьих, «понятная и удобная система расчета и учета использования сети и израсходованной для зарядки электроэнергии».

Всем этим должно заниматься VSIA ZMNĪ, то есть государственное общество с ограниченной ответственностью «Недвижимое имущество Министерства земледелия». То есть вы оценили – есть отдельно министерство и особливо от него предприятие, которое имуществом этого министерства распоряжается. Руководит им в ранге члена правления – Марис Муйжниекс. И зарплата его в 2023 году, судя по данным декларации должностного лица Службе государственных доходов, составила 80721.11 евро. Вот так, то есть более 6726 евро в месяц получает фактически завхоз.

Ну а что в будущем станет с зарядками? Наверное, простоят несколько лет, и их благополучно спишут. И объявят новый конкурс!