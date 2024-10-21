"В частном секторе Киева, западной части государства и центральных областях государства экономика функционирует и по сути не особо приравнивается к экономике военного времени", — охарактеризовало ситуацию в конце третьего года войны Министерство экономики ЛР.

Поэтому, полагают госэкономисты, наши собственные предприниматели вполне могут попробовать продвигать там свои товары и услуги. Но это будет непросто…

"Экономика основывается на иностранной финансовой помощи"

Такую картину в союзной стране констатирует ведомство Викторса Валайниса (Союз зеленых и крестьян). Зарубежные ресурсы необходимы для покрытия нужд публичного сектора Украины на национальном и региональном уровнях, тогда как за счет собственного бюджета Киев обеспечивает военные нужды, порывает зарплаты и пенсии. "Минимальные бюджетные расходы выделяются для восстановительных программ", однако те сокращены из–за непредвиденного дефицита бюджета.

Латвия сфокусировалась на оказании помощи Черниговской области. Ее население в 2022 г. составляло 957,6 тысячи человек, однако в результате боевых действий регион были вынуждены покинуть около 150 тысяч жителей, было уничтожено около 9200 домов и объектов инфраструктуры, в том числе больниц и школ, прекратилась деятельность около 500 предприятий. Черниговщина ждет "новой региональной экономики", в которую могли бы войти сельское хозяйство и пищевая промышленность, легкая промышленность, машиностроение, деревообработка, а также информационные технологии.

В 2024 году на реконструкцию Украины были выделены 5 миллионов евро из бюджетных средств Латвии. В том числе по линии Министерства экономики — 2 миллиона евро. Среди 650 000 евро, ассигнованных Украине из бюджета МИД ЛР, часть средств тоже идет в экономическую сферу: финансовый надзор, развитие малых и средних предприятий, аудит, сельское хозяйство.

Экономика Украины во многом отличается от латвийской: "в оборонной области выраженно доминирует протекционизм — преимущество всегда отдается местным украинским изделиям против иностранных".

"К тому же Украина, если сравнивать с Латвией, по–прежнему государство низких затрат, что делает приобретение иностранных изделий также экономически необоснованным. Иностранные предприятия в основном рассматриваются как доноры, поставщики услуг и товаров, снабженцы, но не за украинские финансовые средства", — уверяют в латвийском Минэкономики.

"Отказались от нужд мирного времени"

По версии Министерства экономики Латвии, "у Украины, находящейся в военном положении, ее экономическое сотрудничество с внешними партнерами не идет обычным порядком".

Так–то оно так. Но есть впечатление, что те же самые пищевые продукты из Незалежной буквально заполонили полки латвийских супермаркетов, особенно тех, что позиционируются как доступный сегмент. Вашему автору недавно довелось приобрести упаковку конфет по вполне доступной цене — но обращает на себя внимание место выпуска: Харьков, и совсем недавно. То есть кондитерская фабрика работает буквально под огнем врага.

В связи с тем, что взаимные товарные поставки продолжаются, в мае сего года министр Викторс Валайнис прибыл в Киев и встретился с министром Кабинета министров Олегом Немчиновым. В его обязанности входит менеджмент самого правительства и подотчетных ему учреждений, не входящих в прочие ведомства.

О. Немчинов уже довольно давно является куратором латвийского направления — он прибывал в Ригу принимать пикапы знаменитого "конвоя", который создал Рейнис Познякс, избравшийся через это в Европарламент…

"В ходе сессии рассмотрена необходимость продолжения совместных проектов в транспортной сфере, модернизации транспортных коридоров и стимулирования инвестиций в транспортную инфраструктуру, энергетику, создание устойчивых, экологически чистых энергосистем и обеспечение энергетической независимости, цифровизацию, внедрение новейших технологий и поддержку стартапов", — конструктивно финализировало Минэкономики Латвии.

Тем временем в обозе господина Валайниса двигалась целая делегация отважных латвийских бизнесменов, готовых открыть дело в Украине. Бизнес–форумы, которые организовало Латвийское агентство инвестиций и развития, по одному географическому положению указывали на вектор будущего: Тернополь и Винница.

Что нужно латвийскому бизнесу, который решился поработать в союзной стране? "Получить государственные гарантии, принимая во внимание недостаток доступного финансирования и дороговизну капитала". От госучреждений Латвии и Украины ждут быстрейшей выдачи всевозможных разрешений.

"Одновременно предприниматели обращали внимание на проблемы в предпринимательской среде в Украине и существующую там коррупцию, — гласит документ Министерства экономики Латвии. — Также обращали внимание на проблемы, с которыми сталкиваются в Украине:

проблемы с возвратом НДС в Украине,

забастовки сельских хозяев Польши, которые существенно воздействовали на грузопоток,

подчинение украинских работников мобилизации, что парализует работу предприятий".

"Дальнейшее вовлечение предприятий невелико"

Несмотря на то, что Евросоюз выделил Украине 50 млрд евро, включая как прямые платежи правительству в Киеве, привлечение иностранных инвестиций и их техническую поддержку, Минэкономики ЛР все еще видит недоиспользованный потенциал сотрудничества.

Чтобы шире раскрыть возможности, предлагается продолжать работу Межправительственной латвийско–украинской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству, где главный со стороны Латвии — В. Валайнис, а с украинской О. Немчинов.

В 2026 году через финансовый институт Altum выдадут 4 млн евро для финансирования займов тем латвийским предприятиям, которые будут восстанавливать Черниговскую область.

Что можно сделать на эти деньги даже при условиях "низких" украинских затрат, сказать затруднительно. Видимо, опять–таки проводить круглые столы и искать потенциальных партнеров.

"Важно отметить, что все почетные консулы Латвии в Украине идут из среды предпринимательской деятельности", — подчеркивает Министерство экономики. Да, это титул, позволяющий иметь на капоте машины флаг нашего государства ЕС и НАТО, и соответственные "корочки", что в определенных обстоятельствах помогает при решении вопросов с правоохранительными органами…