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Чтобы спасти мир от потепления, стоимость дизтоплива в Латвии поднимут на 0,26 евро за литр 5

Бизнес
Дата публикации: 23.10.2024
BB.LV
Чтобы спасти мир от потепления, стоимость дизтоплива в Латвии поднимут на 0,26 евро за литр

О новых требованиях от министерства климата и энергетики пишет NRA.lv.

Как сообщает интернет-портал, идея довольно проста. С 2027 года Латвии придется ввести еще одно расширение Системы торговли выбросами (Emissions Trading System). Система на самом деле уже работает. Так, теплогенерирующие компании могут сжигать только то количество ископаемого топлива, выбросы от которого укладываются в приобретенные этой компанией права на выброс в воздух вредных газов. Но конечными плательщиками за использование квот являются граждане и все остальные потребители тепла.

С 2027 года те, кто использует автомобильное топливо также должны будут платить за квоты. Продавцам автомобильного топлива будет поручено взимать платеж, включая его в цены на топливо. Цены на квоты будут увеличиваться каждый год. Стартовая цена составит 13 евроцентов за литр дизельного топлива в 2027 году, 26 евроцентов за литр дизельного топлива в 2030 году и т.д., возможно, до тех пор, пока нынешнее автомобильное топливо больше нельзя будет продавать или покупать.

Издание указывает, что в презентации министерства в качестве примера роста цен было использовано дизельное топливо в связи с тем, что данный вид топлива имеет наибольшую долю в общем расходе топлива в Латвии. Но новым по-сути налогом будет обложены и остальные виды автомобильного топлива.

#цены #топливо #квоты
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • 25-го октября

    Главное, что никто так и не доказал какое влияние это окажет на климат. Политики лоббируют бизнес, опираясь на около научные гипотезы.

    9
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    23-го октября

    А в других странах ЕС такая же тема будет или это только миссия всемогущей латвии в одно комариное рыльце спасти весь мир?

    67
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го октября

    Евросовок. Бюрократы, глобализм, директивы, нормы, квоты. Ничтожность личности преред системой. Сами вляпались. Одна надежда что эта срань в виду нежизнеспособности развалится.

    55
    0
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Вот уроды! Это же надо свой народ считать такими дебилами! Если, еще хоть один в этой стране проголосует за этих , то эти люди достойны того, что с ними делают.

    58
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    Кто бы сомневался в этом. Представляю в какой жопе окажется Латвия!

    48
    1
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