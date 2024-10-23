Чтобы спасти мир от потепления, стоимость дизтоплива в Латвии поднимут на 0,26 евро за литр

Как сообщает интернет-портал, идея довольно проста. С 2027 года Латвии придется ввести еще одно расширение Системы торговли выбросами (Emissions Trading System). Система на самом деле уже работает. Так, теплогенерирующие компании могут сжигать только то количество ископаемого топлива, выбросы от которого укладываются в приобретенные этой компанией права на выброс в воздух вредных газов. Но конечными плательщиками за использование квот являются граждане и все остальные потребители тепла.

С 2027 года те, кто использует автомобильное топливо также должны будут платить за квоты. Продавцам автомобильного топлива будет поручено взимать платеж, включая его в цены на топливо. Цены на квоты будут увеличиваться каждый год. Стартовая цена составит 13 евроцентов за литр дизельного топлива в 2027 году, 26 евроцентов за литр дизельного топлива в 2030 году и т.д., возможно, до тех пор, пока нынешнее автомобильное топливо больше нельзя будет продавать или покупать.

Издание указывает, что в презентации министерства в качестве примера роста цен было использовано дизельное топливо в связи с тем, что данный вид топлива имеет наибольшую долю в общем расходе топлива в Латвии. Но новым по-сути налогом будет обложены и остальные виды автомобильного топлива.