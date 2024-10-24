Русского в банкоматах не будет, но на русском говорить не перестанут – банк

Как сообщал bb.lv с нового в латвийских банкоматах исчезнут пояснения на русском языке. А что останется?

Сейм ЛР постановил, что с января 2025 года в банкоматах в обязательном порядке должен быть доступен латышский и латгальский языки, дополнительно допускается использование любого из языков стран ЕС или языков Организации экономического сотрудничества и развития.

Крупнейшие банки Латвии в ответ на запрос currenttime.tv сказали, что технически решение политиков о банкоматах им выполнить несложно. Но другие услуги, в том числе общение с клиентами в филиалах, пока остаются доступны на русском языке.

По данным Swedbank, в течение 2024 года почти треть их клиентов, пользуясь услугами кредитного учреждения, выбирали именно русский язык общения.

"Во-первых, если у нас есть часть клиентов, которые указывают, что язык, на котором они лучше всего могут понимать свои финансы, – это русский, то наша обязанность в рамках этого языка с ними общаться, – подчеркивает Янис Кропс, представитель Swedbank в Риге.

– Во-вторых, есть люди, приехавшие из Украины, и более десяти тысяч таких людей, если не ошибаюсь, открыли у нас счета. Абсолютно большая их часть указала, что между английским и русским языками они выбирают русский".

Добавим, что в соседних Литве и Эстонии, где крупнейшие банки Латвии также работают, запрет русского языка в банкоматах не обсуждается.