Baltijas balss logotype

Русского в банкоматах не будет, но на русском говорить не перестанут – банк 3

Бизнес
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Русского в банкоматах не будет, но на русском говорить не перестанут – банк

Американский портал currenttime.tv заинтересовался запретом русского языка в банкоматах, установленных на территории Латвийской Республики.

Как сообщал bb.lv с нового в латвийских банкоматах исчезнут пояснения на русском языке. А что останется?

Сейм ЛР постановил, что с января 2025 года в банкоматах в обязательном порядке должен быть доступен латышский и латгальский языки, дополнительно допускается использование любого из языков стран ЕС или языков Организации экономического сотрудничества и развития.

Крупнейшие банки Латвии в ответ на запрос currenttime.tv сказали, что технически решение политиков о банкоматах им выполнить несложно. Но другие услуги, в том числе общение с клиентами в филиалах, пока остаются доступны на русском языке.

По данным Swedbank, в течение 2024 года почти треть их клиентов, пользуясь услугами кредитного учреждения, выбирали именно русский язык общения.

"Во-первых, если у нас есть часть клиентов, которые указывают, что язык, на котором они лучше всего могут понимать свои финансы, – это русский, то наша обязанность в рамках этого языка с ними общаться, – подчеркивает Янис Кропс, представитель Swedbank в Риге.

– Во-вторых, есть люди, приехавшие из Украины, и более десяти тысяч таких людей, если не ошибаюсь, открыли у нас счета. Абсолютно большая их часть указала, что между английским и русским языками они выбирают русский".

Добавим, что в соседних Литве и Эстонии, где крупнейшие банки Латвии также работают, запрет русского языка в банкоматах не обсуждается.

#русский язык #банкомат
12
8

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    25-го октября

    Кстати, от LMT уже ушел, потому что нет сайта на русском языке, у BITE и TELE2 есть.

    40
    4
  • Д
    Дед
    25-го октября

    Предложение банкам, будет в банкоматах русский принципиально перейду к Вам, и думаю еще 40% населения Латвии.

    46
    6
  • DJ
    Danik Jupiters
    25-го октября

    А почему какая-то америка лезит ни всвои дела? У нас как всегда жополизы, в Германии в банкоматах 5 языков ,русский в том числе.

    44
    7

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео