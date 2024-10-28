В портах плохо сыпется и наливается: в транзитном коридоре Латвии гаснет свет

По минусам

За девять месяцев этого года в латвийских портах перевалено 26,032 млн тонн грузов, что на 11,2% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Согласно данным Министерства сообщения, больше всего за этот период перевалено сыпучих грузов — 12,447 млн тонн (–20%), в том числе зерна и зерновых продуктов — 4,974 млн тонн (+8,2%), древесной щепы — 1,821 млн тонн (+36,8%), угля — 795,4 тыс. тонн (в 3,9 раза меньше), химических грузов — 374,9 тыс. тонн (–12,5%).

Перевалка генеральных грузов составила 10,237 млн тонн (+3,5%), в том числе древесины — 4,028 млн тонн (+27,4%), контейнерных грузов — 3,722 млн тонн (+1,4%), грузов roll on/roll off — 2,328 млн тонн (–11,6%). Перевалка наливных грузов составила 3,347 млн тонн (–13,4%), в том числе больше всего было перевалено нефтепродуктов — 2,857 млн тонн (–19,2%).

Малые, да удалые

Лидирует по объемам перевалки за девять месяцев Рижский порт — 13,141 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Грузооборот Вентспилсского порта составил 5,628 млн тонн (–32,2%), Лиепайского порта — 5,247 млн тонн (+1,1%).

Среди малых портов больше всего грузов в январе–сентябре этого года перевалил порт Скулте — 1,074 млн тонн (+23,5%). В Мерсрагсе перевалено 517,2 тыс. тонн (+25,4%), в Салацгриве — 391,2 тыс. тонн (+5,3%).

В целом в малых портах перевалено 2,015 млн тонн грузов, что на 17,1% больше, чем за тот же период 2023 года.

В 2023 году общий грузооборот латвийских портов составил 38,655 млн тонн, что на 19,6% меньше 2022 года, в том числе за девять месяцев было перевалено 29,32 млн тонн.

От былых надежд одни угольки

Если взять отдельно Рижский порт, то картина за отчетный период такая. Больше всего перевалено сыпучих грузов — 6,444 млн тонн (–16,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года). Перевалка генеральных грузов составила 6,034 млн тонн (+5,9%), наливных грузов — 662,4 тыс. тонн (–6%).

Контейнерных грузов в Рижском порту за девять месяцев перевалено 3,676 млн тонн (+1,1%).

Также перевалено 2,236 млн тонн древесины (+21,2%) и 2,508 млн тонн сельскохозяйственных сыпучих грузов (+16%). Древесных гранул перевалено 1,202 млн тонн (+17%), щепы — 830 тыс. тонн (+45,2%).

Наиболее существенно сократилась перевалка угля — с 1,36 млн тонн за девять месяцев прошлого года до 82 тыс. тонн в этом году.

В 2023 году грузооборот Рижского порта составил 18,794 млн тонн, что на 20,1% меньше 2022 года, в том числе за девять месяцев было перевалено 14,105 млн тонн.

На внутренних рельсах

Если порты еще как–то держатся на плаву, железная дорога проседает крайне быстрыми темпами. Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за девять месяцев этого года уменьшился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 8,63 млн тонн.

В том числе объем международных перевозок составил 7,287 млн тонн, что меньше на 29,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем внутренних перевозок увеличился на 11,2% — до 1,343 млн тонн.

Объем транзитных грузов за девять месяцев этого года составил 5,999 млн тонн, что на 33,8% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

В том числе объем транзитных железнодорожных грузов через порты составил 5,355 млн тонн, что на 36,2% меньше, а наземный транзит через территорию Латвии — 644 тыс. тонн, что на 4,6% меньше.

Экспортные перевозки за девять месяцев 2024 года составили 1,398 млн тонн, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, импортные — 5,245 млн тонн, что меньше на 23,6%.

В 2023 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 27,6% по сравнению с 2022 годом до 15,636 млн тонн, в том числе за девять месяцев было перевезено 11,591 млн тонн грузов.

Зерно продолжает идти

Некоторое время назад в Латвии много говорили от транзите российского зерна и о том, что его следует прекратить. Однако правительство постановило, что этот вопрос следует решать на уровне ЕС, в котором ограничивать движение продуктов питания не любят принципиально. В итоге зерно продолжает идти через ЛР, причем в тех же объемах, что и годом ранее.

Из России через Латвию транзитом за девять месяцев было перевезено 1 387 778 тонн зерновых продуктов, что на 1,87% больше, чем за девять месяцев 2023 года, когда через Латвию транзитом было перевезено 1 362 253 тонны зерновых культур.

В том числе 953 203 тонны перевезенных в этом году зерновых продуктов составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 199 249 тонн — кукуруза, 220 218 тонн — ячмень, 8708 тонн — рожь, 3604 тонны — овес, 2218 тонн — тритикале, 574 тонны — рис.

По сравнению с девятью месяцами 2023 года транзит смеси пшеницы и ржи сократился на 9%, риса — на 15,2%, ржи — на 61,1%, овса — увеличился в три раза, ячменя увеличился в 3,6 раза. Тритикале транзитом в этом году за девять месяцев перевезено на 42,8% меньше, чем за девять месяцев 2023 года, а кукурузы — на 11,5% меньше.

Для своих нужд

Более того, зерно в Латвию поступает и для внутренних нужд, пусть и в меньших объемах. По данным СГД, за девять месяцев этого года в Латвию из России импортировано 214 800 тонн зерновых продуктов. Это на 23,1% меньше, чем за девять месяцев 2023 года, когда было импортировано 279 327 тонн.

В частности, кукуруза за девять месяцев текущего года была импортирована из России в объеме 191 828 тонн, рожь — 9717 тонн, пшеница и смесь пшеницы и ржи — 8744 тонны, ячмень — 4400 тонн и тритикале — 111 тонн.

По сравнению с девятью месяцами 2023 года импорт ржи сократился на 58,93%, кукурузы — на 19,09%, тритикале — на 88,23%, пшеницы и ржи — на 50,4%. Ячмень в первом полугодии 2023 года импортирован не был.

СГД поясняет, что с 8 марта этого года запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси фрукты, овощи, зерновые и кормовые продукты с применением к ним определенных таможенных процедур. Под ввозом в Латвию в понимании закона о развитии сельского хозяйства и села понимается выпуск сельскохозяйственных и кормовых продуктов в свободное обращение, за исключением выпуска в свободное обращение с целью поставки продуктов получателю в другой стране–участнице с освобождаемым от налога на добавленную стоимость; ввоз для переработки, за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продуктов, а также ввоз для конечного потребления.