Одна из авторитетнейших лоббистских структур — Латвийская торгово–промышленная камера (ЛТПК) на минувшей неделе была вынуждена отстаивать свою репутацию в парламенте. На нее ополчились, используя принятие поправок к Таможенному закону.

"Просто недостает конкуренции"

По утверждению депутата Харийса Рокпелниса из входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян, "достаточно сложной темой" для экономики Латвии стали сертификаты происхождения товаров, которые необходимо получать любому производящему или экспортирующему предприятию страны при отправке груза за рубеж.

"Как выдаются такие сертификаты в других государствах и какова практика? Есть государства, в которых эту функцию выполняет само государство. Зная, как у нас в Латвии обстоят дела с бюрократией и как само государство склонно к таким вещам, наверное, это не лучшее решение для нас, не так ли? Поэтому последние 30 лет и Латвия не пошла по этому пути.

Латвия пошла по следующему пути: когда делегирование было предоставлено одной организации (неправительственной), которая выдает эти сертификаты. В нашем случае это Латвийская торгово–промышленная камера. Так что, по сути, государство делегировало эту функцию, сформировав монополию".

— Если есть недостаток конкуренции, могут быть проблемы с качеством, со сроками и самое главное — с ценой, — заявил господин Рокпелнис, утверждая, что Латвийская торгово–промышленная камера определяет стоимость своих услуг "единолично, без регулирования, без согласований". Хотя, например, при оценке вывозимого рапсового масла хорошо было бы проконсультироваться с организациями экспортеров.

Со своей стороны, бывший министр климата и энергетики, ныне оппозиционный депутат от "Объединенного списка" Марис Спринджукс назвал утверждения коллеги "полными глупостями", призвав доверять ЛТПК, которая на 75% финансируется членскими взносами входящих в нее предприятий и являющейся "демократической системой".

"Призываю не политизировать деятельность нашего общественного сектора и финансовую независимость", — сказал парламентарий. Его коллега по фракции Эдгарс Путра напомнил, что тотальной монополии по пресловутым сертификатам все же нет, ибо данные документы выдает и Рижский свободный порт.

Что же касается возможности выдачи сертификатов и Советом организаций сельскохозяйственного сотрудничества, то Э. Путра заявил, что данная структура "живет сверх своих средств", "они проедают из того накопления, которое у них было". Депутат считает, что в случае, если сопровождающие бумаги (либо электронные файлы) будут выдаваться нетвердо стоящим на ногах Советом, то получатся "международные скандалы".

В защиту Совета организаций сельскохозяйственного сотрудничества выступил Янис Грасбергс (Национальное объединение) — фермер, который принадлежит к Совету, так как сам руководит ассоциацией по выращиванию коров голштинской породы (в Латвии депутаты не могут официально руководить предприятиями — но общественными организациями, это пожалуйста!) Всего в Совете — 52 организации, так что это вполне серьезная структура, которая могла бы составить конкуренцию ЛТПК.

— Выиграют все, и конечный выигравший — получатель услуги или предприниматель, — указал Я. Грасбергс. Особенно актуально для секторов земледелия, торфоразработок, рыболовства, лесного хозяйства.

"Очень зажиточная, прикормленная организация"

Так охарактеризовал ЛТПК депутат с предпринимательским опытом Алексей Росликов ("Стабильности!"). "Не хочу обвинять", — оговорился политик, но — "содержится в очень роскошных помещениях". Чтобы получить какой–либо документ от ЛТПК, нужно сначала стать ее членом.

Если даже молодой предприниматель желает сотрудничать, от него требуется начать "процесс ассоциации", который тоже требует денег, и это не все способны потянуть.

"У нас нет нефти, у нас нет газа, у нас есть предприниматели", — прославил оппозиционный депутат купеческое сословие ЛР. Однако ЛТПК "узурпировала многие отрасли". "Принудительное членство, принудительная плата. И тогда ты можешь получить документ. Другого варианта нет".

"Снять государственное финансирование"

Вот такую меру для Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций придумал Дидзис Шмитс ("Объединенный список"). Пусть, мол, скидываются из членских взносов.

— Сам когда–то руководил Союзом рыбопромышленников, — заявил бывший министр земледелия Шмитс. — Моя главная установка была, что мы не берем ни одной копейки от государства, чтобы сохранить свою независимость… Члены платили полторы тысячи евро в месяц членских взносов…

Со своей стороны, депутат назвал "безумием" затею отобрать функцию выдачи экспортных сертификатов у ЛТПК.

— У нас есть чрезвычайно плачевный опыт с тем, как различные организации что–то выдают, — констатировал не принадлежащий к фракциям Александрс Кирштейнс. Тем не менее, чтобы не было "содействия коррупции, абсолютного хаоса", он предлагает сохранить функции ЛТПК, которая, кроме прочего, "борется за меньшие налоги".

Илзе Индриксоне, бывший министр экономики от Национального объединения, заявила, что президент ЛТПК Томс Ростовскис посещает президентский дворец. То есть — человек почти государственный. "И на мой взгляд, делая преждевременные решения сегодня, мы можем подготовить такой брак, который придется самим потом исправлять".

Так что идею Х. Рокпелниса о том, чтобы изъять монополию ЛТПК — прокатили. Зато тут же приняли идею Артурса Бутанса (Нацобъединение), о том, что нельзя использовать русский язык в таможенных документах. "Хотите из России ввозить товары, заполняйте по–английски все", — посоветовал предпринимателям Юргис Клотиньш (Нацобъединение).