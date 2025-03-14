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Производство электроэнергии в Латвии за два месяца упало на 16,3% 0

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2025
LETA
Производство электроэнергии в Латвии за два месяца упало на 16,3%

Количество произведенной в Латвии электроэнергии за первые два месяца этого года сократилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1342 гигаватт-часа (ГВт-ч), говорится в обзоре рынка электроэнергии "Augstsprieguma tīkls".

За первые два месяца этого года на гидроэлектростанциях (ГЭС) было выработано 565 444 мегаватт-часа (МВт-ч) электроэнергии, что на 22,1% меньше, чем за соответствующий период 2024 года.

Объем электроэнергии, произведенной на природном газе, за первые два месяца текущего года составил 625 868 МВт-ч, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ветровые электростанции за первые два месяца этого года выработали 43 640 МВт-ч электроэнергии, что на 30,6 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а солнечные электростанции - 20 348 МВт-ч, что в 3,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время на биомассе произведено 65 183 МВт-ч электроэнергии, что на 18,1% больше, чем за тот же период 2024 года, а на биогазе - 21 947 МВт-ч электроэнергии, что на 25,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За первые два месяца этого года потребление электроэнергии в Латвии составило 1286 ГВтч, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

В феврале было выработано 720 000 МВт-ч, что на 16 % больше, чем в январе. В феврале в Латвии было произведено 116 % потребляемой в стране электроэнергии.

Неблагоприятные погодные условия для возобновляемых источников энергии в Латвии, Литве и Эстонии, а также снижение импорта электроэнергии в страны Балтии на 14 % способствовали дефициту дешевой электроэнергии в регионе, который был компенсирован за счет выработки электроэнергии на природном газе.

В феврале этого года цена на электроэнергию выросла во всех трех странах Балтии - в Латвии и Эстонии на 65 % до 151,58 евро за МВт-ч и 151,67 за МВт-ч соответственно, а в Литве на 70 % до 152,29 евро за МВт-ч.

Рост цен на электроэнергию обусловлен увеличением потребления в результате похолодания - после теплого января в феврале в странах Балтии вновь установилась зимняя погода с более низкими температурами, что способствовало росту потребления электроэнергии в первой половине месяца, при этом цены на газ также выросли.

Возросший спрос покрывался в основном за счет более дорогих тепловых электростанций.

#электричество
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