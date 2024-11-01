LDz Cargo повторно попытается продать 66 грузовых вагонов, которые сейчас в Украине

Дочернее предприятие ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ООО "LDz Cargo" снова предложит купить 66 бывших в употреблении грузовых вагонов, находящихся на территории Украины, на открывшемся сегодня устном аукционе со стартовой ценой 342 000 евро, говорится в сообщении предприятия в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

В правилах аукциона указано, что вагоны были построены в период с 1985 по 1991 год, а последний ремонт в депо был в 2020 году. Вагоны расположены на семи разных железнодорожных станциях Украины, однако расположение вагонов на станции и комплектация могут меняться.

Вагоны будут продаваться одним лотом. Шаг аукциона установлен в размере 5000 евро.

Аукцион пройдет на платформе «MS Teams».

LETA уже сообщала, что два предыдущих аукциона на 66 бывших в употреблении грузовых вагонов, находящихся на территории Украины, завершились безрезультатно, поскольку ни один претендент не подал заявку на участие в аукционах. Стартовая цена грузовых вагонов сначала была установлена на уровне 660 000 евро, а затем на уровне 427 200 евро.

Также сообщалось, что оборот LDz Cargo в прошлом году составил 134,372 млн евро, что на 9,5% меньше, чем в 2022 году, а прибыль компании снизилась на 39,9% - до 3,068 млн евро.

LDz Cargo входит в состав концерна LDz и осуществляет железнодорожные грузовые перевозки.