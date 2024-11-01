Отключение от «розетки» РФ. В счетах латвийцев ожидаются перемены…Но время лечит

В феврале следующего года все три страны Балтии планируют отключиться от электросети БРЭЛЛ (Россия и Беларусь) и синхронизироваться с Европой.

Помимо важного аспекта безопасности и энергетической независимости, необходимо также учитывать влияние этого процесса на счета за электроэнергию жителей и предприятий. Было рассмотрено несколько сценариев того, как присоединение к европейской энергосистеме может повлиять как на сами цены на электроэнергию, так и на затраты на передачу и распределение.

Есть две статьи затрат. Одна из них - это стоимость капитала, инвестиции, которые в основном уже сделаны, а другая - балансовый резерв, который не является инвестицией, но должен регулярно приобретаться системными операторами. Это услуга, покупаемая на рынке. "Augstsprieguma tīkls" подала Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) предложение по изменениям в правила, чтобы эти затраты не включались в тариф на услуги сети, а напрямую взимались с торговцев электроэнергией. Затем продавцы будут включать эти затраты в цену своих услуг.

"Наше предложение предусматривает балансировку расходов для торговцев с июля следующего года. До тех пор мы будем использовать свои ресурсы. Все три страны Балтии выбрали такую модель, Скандинавия и Финляндия также ее уже ввели. Ожидаемый эффект составляет около 3-5 евро/МВтч", - сказал член правления "Augstsprieguma tīkls" Гатис Юнгханс.

Инвестиционные затраты составляют менее 500 миллионов евро, большая часть из которых уже вложена, но есть еще некоторые инфраструктурные объекты, которые необходимо достроить, и тогда эти деньги войдут в тариф. 85% инвестиций обеспечило внешнее финансирование из Европы, а остальные 15% включены в тариф.