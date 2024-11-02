На минувшей неделе Государственный контроль привнес небольшую сенсацию в дискуссию о развитии общественного транспорта нашей республики. Выяснилось, что междугородное сообщение в стране развивается не совсем так, как планировалось — а даже скорее совсем не так.

Невидимая рука рынка

Достигнут ли результат запланированной политики? — задались вопросом в Госконтроле.

Для этого ревизоры главного контрольного органа ЛР проверили государственное предприятие ООО Autotransporta direkcija и центральное транспортное учреждение — Министерство сообщения.

Ведомство Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") в последние месяцы не сходит с газетных полос и интернет–страниц, но полощут его в основном за Rail Baltica и airBaltic. Однако для куда большего числа населения государства мобильность означает не возможность отправиться на выходные в Вильнюс или Таллин или на каникулы в Западную Европу, а просто каждое утро добраться до работы из своего городка и села в Ригу или региональный центр.

Темы ревизии были:

организация маршрутной сети регионального значения;

определение объема услуг общественного транспорта;

обеспечение качества транспортных услуг;

соответствие объема оных бюджетному госфинансированию.

То есть куда, сколько раз, за какое время и по какой цене будем ездить. Прежде всего стоит отметить, что в 1990–2000–е гг. транспортная политика Латвии характеризовалась невиданной деградацией железнодорожного транспорта. Целые железнодорожные линии — от Риги до Эргли, от Скулте до Пярну, от Лиепаи до Вентспилса, а это сотни км рельсов — демонтировались. Закрывались для пассажирского сообщения десятки станций.

Соответственно возросла роль априори децентрализованного автобусного сообщения, когда каждый райцентр (ныне краевые) озаботился созданием собственного автобусного парка. Реликты тех лет, полученные из Старой Европы, и сейчас можно увидеть на улицах Риги, определив их маршрут по бортовым трафаретам или табло за ветровым стеклом.

Однако если в 2019 году базовая ценность регионального автобусного сообщения оценивалась в 1084 миллиона пассажиро–километра, а за четыре года планировалось плавно снизиться до 975,6 млн, то в реальности произошло падение до 825,1 млн — то есть на 15%. Это очень много, особенно с учетом того, что ковид уже давно миновал, а в стране появились еще несколько десятков тысяч иммигрантов, коим тоже, по идее, нужно как–то передвигаться.

Задачи поставлены

Подсчет Госконтролем выполнения плана по железнодорожным перевозкам также ставит в тупик. Если в 2019 году стальные магистрали родины обеспечили 603 миллиона человеко–километров, а в 2023 году планировалось 608,2 млн, то вышло даже сверхплановое превышение до 612 млн.

Казалось бы, молодцы железнодорожники — но в целом за четыре года произошло по обоим видам транспорта падение на 9 процентов.

Как можно заключить из государственной демографической статистики, снижения населения Латвии с 2019 по 2023 год почти на десятую часть вроде бы не произошло. Покупка личного автомобиля в таких масштабах тоже не возросла — иначе это было бы заметно по данным дилеров машин.

Можно предположить, что попросту народ стал экономить на поездках, исключив необязательные, скажем, для посещения родственников (взамен — ставшая привычной дистанционная форма коммуникации) или за покупками (альтернатива — доставка курьером или через пакоматы).

Так или иначе, на 2027 год политическими целями определены: для автобусного сообщения 949,4 млн пассажиро–километров по Латвии, для поездов — 887,9 млн. То есть по шоссе будут перевозить почти на 12% больше, а по железным дорогам — аж на 45%.

Последняя контрольная цифра вашему автору кажется излишне амбициозной.

Ездим в чрезвычайном порядке

Среди представленных на Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии данных был еще такой удивительный: в 2024 году государственного финансирования на обеспечение автобусного сообщения в Латвии не хватило на сумму в 13 млн евро. То есть, несмотря на снижение реального пассажиропотока, все равно объем услуг был изначально неправильно подсчитан, что привело к убыткам. Покрывать же последние пришлось за счет налогоплательщиков по статьям "средства на непредвиденные расходы". А всего за три года по ней было списано за автобусы ни много ни мало 33 миллиона евро.

Что интересно, несмотря на столь наглядные суммы, Госконтроль предлагает не особенно спешить с улучшением ситуации. Министерству сообщения Латвии дается рекомендация: "Разработать поправки к Закону об услугах общественного транспорта, определив дополнительные критерии создания и закрытия маршрутов и рейсов, а также уточнить рамки компетенции Совета общественного транспорта". Сделать же это предполагается только до 1 декабря 2025 года, то есть более чем через год.

И только к 1 мая 2026 года Минсообщения с ООО Autotransporta direkcija "разработает внутреннее нормативное регулирование по обеспечению соблюдения принципа определения объема гарантированных государством услуг общественного транспорта".

Ну а в указанные сроки, надо полагать, рост перевозок будет идти сам собой. Так что, уважаемые читатели, оставляем машины, у кого они есть, на парковке, и пересаживаемся в автобусы, электрички и дизели — выполнять планов наших громадье…