Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швеция и Норвегия из-за России пересматривают планы по отказу от наличных денег 1 7335

Бизнес
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Швеция и Норвегия из-за России пересматривают планы по отказу от наличных денег

Швеция и Норвегия пересматривают планы по созданию безналичного общества из-за опасений, что полностью цифровые платежные системы сделают их уязвимыми для угроз безопасности, исходящих от России, пишет LETA со ссылкой на GUARDIAN.

Хорошее высокоскоростное интернет-покрытие, высокий уровень цифровых навыков, высокая плотность сельского населения и быстрорастущий сектор финансовых технологий позволили обеим странам Северной Европы быстро приблизиться к безналичному будущему.

В Швеции существует популярная система мобильных платежей Swish, которую шесть банков начали предлагать в 2012 году. В Швеции ее можно встретить повсюду – от рыночных прилавков до кафе и магазинов одежды. Также очень популярна эквивалентная норвежская система Vipps, которая в 2022 году объединилась с датской MobilePay, образовав Vipps MobilePay. В сентябре компания также начала свою деятельность в Швеции.

В 2018 году бывший заместитель главы центрального банка Швеции предсказал, что к 2025 году в Швеции, вероятно, больше не будет наличных денег.

Однако вторжение России в Украину в 2022 году и последующий рост трансграничной гибридной войны и кибератак, в которых винят пророссийские группировки, заставили пересмотреть этот вопрос.

С тех пор шведское правительство полностью пересмотрело свою стратегию обороны и готовности и вступило в НАТО. Норвегия ужесточила контроль на границе с Россией.

Изменения в планах по соображениям безопасности также касаются того, как люди платят за товары и услуги.

В брошюре «Если наступил кризис или война», которая разослана всем домохозяйствам Швеции в ноябре, Министерство обороны советует людям регулярно пользоваться наличными и держать дома как минимум недельный запас наличных денег различных номиналов. и иметь доступ к другим средствам оплаты, таким как банковские карты и услуги цифровых платежей. «Чем больше различных способов оплаты вы сможете использовать, тем больше вы повысите свою готовность», — говорится в брошюре.

Правительство также рассматривает законопроект, защищающий возможность платить наличными за определенные товары. Наличные деньги являются законным платежным средством в Швеции, но магазины и рестораны могут работать без наличных денег, если на них размещены уведомления с указанием ограничений на способы оплаты. Доля покупок за наличные в шведских магазинах снизилась с почти 40% в 2012 году до примерно 10% в последние годы.

Розничные покупатели Норвегии всегда имели право расплачиваться наличными, однако соблюдение этого требования не контролировалось, и в последние годы все больше торговцев переходят на безналичный расчет, отказывая в покупках около 600 тысячам граждан страны, не имеющим доступ к цифровым сервисам. В соответствии с законодательством, принятым норвежским правительством летом, торговцы могут быть оштрафованы или подвергнуты санкциям, если они не будут принимать наличные платежи с 1 октября.

Министерство юстиции и общественной безопасности заявило, что «советует всем хранить наличные деньги из-за уязвимости цифровых платежей перед кибератаками». Оно указало, что правительство серьезно относится к обеспечению готовности, «учитывая растущую глобальную нестабильность, вызванную войной, цифровыми угрозами и изменением климата. Таким образом, правительство обеспечило усиление права на наличные платежи».

Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель заявила в этом году: «Если никто не платит наличными и не принимает наличные, тогда наличные больше не будут жизнеспособным вариантом в случае кризиса». В случае длительных отключений электроэнергии, системных сбоев или цифровых атак на платежные системы и банки наличные станут «единственной доступной альтернативой», прокомментировала Мель.

×
Читайте нас также:
#Норвегия #Швеция #деньги
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
18
0
0
10
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео