Швеция и Норвегия пересматривают планы по созданию безналичного общества из-за опасений, что полностью цифровые платежные системы сделают их уязвимыми для угроз безопасности, исходящих от России, пишет LETA со ссылкой на GUARDIAN.

Хорошее высокоскоростное интернет-покрытие, высокий уровень цифровых навыков, высокая плотность сельского населения и быстрорастущий сектор финансовых технологий позволили обеим странам Северной Европы быстро приблизиться к безналичному будущему.

В Швеции существует популярная система мобильных платежей Swish, которую шесть банков начали предлагать в 2012 году. В Швеции ее можно встретить повсюду – от рыночных прилавков до кафе и магазинов одежды. Также очень популярна эквивалентная норвежская система Vipps, которая в 2022 году объединилась с датской MobilePay, образовав Vipps MobilePay. В сентябре компания также начала свою деятельность в Швеции.

В 2018 году бывший заместитель главы центрального банка Швеции предсказал, что к 2025 году в Швеции, вероятно, больше не будет наличных денег.

Однако вторжение России в Украину в 2022 году и последующий рост трансграничной гибридной войны и кибератак, в которых винят пророссийские группировки, заставили пересмотреть этот вопрос.

С тех пор шведское правительство полностью пересмотрело свою стратегию обороны и готовности и вступило в НАТО. Норвегия ужесточила контроль на границе с Россией.

Изменения в планах по соображениям безопасности также касаются того, как люди платят за товары и услуги.

В брошюре «Если наступил кризис или война», которая разослана всем домохозяйствам Швеции в ноябре, Министерство обороны советует людям регулярно пользоваться наличными и держать дома как минимум недельный запас наличных денег различных номиналов. и иметь доступ к другим средствам оплаты, таким как банковские карты и услуги цифровых платежей. «Чем больше различных способов оплаты вы сможете использовать, тем больше вы повысите свою готовность», — говорится в брошюре.

Правительство также рассматривает законопроект, защищающий возможность платить наличными за определенные товары. Наличные деньги являются законным платежным средством в Швеции, но магазины и рестораны могут работать без наличных денег, если на них размещены уведомления с указанием ограничений на способы оплаты. Доля покупок за наличные в шведских магазинах снизилась с почти 40% в 2012 году до примерно 10% в последние годы.

Розничные покупатели Норвегии всегда имели право расплачиваться наличными, однако соблюдение этого требования не контролировалось, и в последние годы все больше торговцев переходят на безналичный расчет, отказывая в покупках около 600 тысячам граждан страны, не имеющим доступ к цифровым сервисам. В соответствии с законодательством, принятым норвежским правительством летом, торговцы могут быть оштрафованы или подвергнуты санкциям, если они не будут принимать наличные платежи с 1 октября.

Министерство юстиции и общественной безопасности заявило, что «советует всем хранить наличные деньги из-за уязвимости цифровых платежей перед кибератаками». Оно указало, что правительство серьезно относится к обеспечению готовности, «учитывая растущую глобальную нестабильность, вызванную войной, цифровыми угрозами и изменением климата. Таким образом, правительство обеспечило усиление права на наличные платежи».

Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель заявила в этом году: «Если никто не платит наличными и не принимает наличные, тогда наличные больше не будут жизнеспособным вариантом в случае кризиса». В случае длительных отключений электроэнергии, системных сбоев или цифровых атак на платежные системы и банки наличные станут «единственной доступной альтернативой», прокомментировала Мель.