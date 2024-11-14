Он отметил, что переговоры с политическими партиями по поводу окончательного видения реформы управления портами продолжаются еженедельно.

«Сейчас мы обсуждаем нюансы, так как основные условия уже согласованы», - добавил министр.

Валайнис также подчеркнул, что Министерство экономики (МЭ) настаивает на как можно более быстром осуществлении реформы и рассчитывает завершить обсуждения в ноябре и декабре.

«Прошли несколько дискуссий по замечаниям к информационному отчёту Министерства сообщения (МС) о ходе и возможностях совершенствования реформы управления портами. Сейчас этот отчёт необходимо согласовать с достигнутыми договорённостями», - отметил Валайнис.

Ранее агентство LETA сообщало, что МС в июле предложило отказаться от первоначальной идеи реформы, предполагающей преобразование Рижского и Вентспилсского свободных портов в капитальные общества.

В отчёте МС указывается, что в январе 2023 года Сейм принял поправки к Закону о портах, фактически приостановив реформу, чтобы оценить её и разработать предложения для её совершенствования.

МС предложило сохранить управления Рижским, Вентспилсским и Лиепайским портами как производные публичные лица и уменьшить политическое влияние, отделив надзорные функции от оперативного управления.

МС также предложило изменить зоны ответственности в части индустриального развития и управления специальными экономическими зонами (СЭЗ), передав территории, не связанные напрямую с деятельностью портов, в ведение самоуправлений.

В свою очередь, МЭ в своём отчёте представило несколько возражений и предложений, предложив ввести совет управления портом.

МЭ отметило, что большинство европейских портов управляется государственными структурами или производными публичными лицами, что считается одним из успешных решений. Поэтому министерство поддерживает предложение МС о сохранении портов как производных публичных лиц.

МЭ предложило создать в управлении портом новую структуру — совет управления портом, делегировав оперативную деятельность администрации порта под руководством управляющего с заместителями и административным аппаратом. Совет включал бы восемь членов: трёх представителей государства, трёх — самоуправлений и двух — от ассоциаций портовых коммерсантов.

Также МЭ не поддержало предложение МС об отделении управления портовыми территориями от СЭЗ, так как, по мнению министерства, развитие портовых и индустриальных территорий взаимосвязано и должно осуществляться совместно.

Также сообщалось, что в феврале 2022 года Сейм принял поправки к Закону о портах, предполагающие преобразование Рижского и Вентспилсского портов в капитальные общества. В начале 2023 года Сейм поддержал продление срока ликвидации управлений Рижского и Вентспилсского портов до 31 декабря 2023 года.

Однако в январе 2024 года Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые допускают возможность пересмотра хода реформы портов при необходимости.