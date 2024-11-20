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Будущее Tet и LMT все еще туманно: четыре часа за закрытыми дверями ничего не дали 1

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2024
BB.LV
Министр экономики Виктор Валайнис.

Министр экономики Виктор Валайнис.

ФОТО: LETA

Во вторник правительство Латвии пока не утвердило окончательную позицию для переговоров со шведской компанией Telia о будущем технологических компаний ООО Tet и ООО Latvijas Mobilais Telefons (LMT), поручив Министерству экономики уточнить планы в течение трех недель, пишет ЛЕТА.

Во вторник члены правительства провели более четырех часов в закрытой переговорной, после чего было объявлено, что традиционная пресс-конференция для разъяснения решений правительства не состоится, а вопросы следует адресовать отраслевым министерствам.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), ответственный за продвижение вопроса, заявил агентству LETA, что в уточненном протоколе будет четко прописан мандат правительства на дальнейшие переговоры Минэкономики с Telia, а также позиция, которую министерство будет отстаивать в этих переговорах. По словам политика, через три недели появится ясность, которую можно будет донести до общественности.

На закрытом заседании правительства было рассмотрено несколько десятков различных сценариев развития Tet и LMT. Всего обсуждалось более 30 направлений.

Министр экономики заверил, что в целом в этом вопросе в правительстве есть согласие, но три недели нужны для уточнения деталей, после чего будет принято решение о "конкретной дорожной карте и конкретном предложении". Валайнис подчеркнул, что время обсуждения было потрачено не на споры, а на детальную проработку сценариев.

"Мы пришли к двум вариантам, которые теперь подвергнутся более детальному анализу", – сказал Валайнис. После выбора одного из предложений Минэкономики попытается договориться с другим совладельцем LMT и Tet – компанией Telia – о будущем этих предприятий.

"Если переговоры не увенчаются успехом, у нас также есть сценарии B и C на случай, если мы не сможем договориться с другим собственником. Но на данный момент я смотрю на процесс довольно позитивно", – отметил Валайнис.

Министр экономики пояснил, что правительство провело углубленные дискуссии, касающиеся как финансового состояния компаний, так и перспектив их развития, а также ситуации в Европе и мире с аналогичными предприятиями.

"В общем, мы рассмотрели несколько десятков различных позиций, включая стратегические интересы государства в этих компаниях. Мы попросили подготовить видение того, как мы можем развивать их деятельность в рамках одного или другого сценария", – рассказал Валайнис. В рассмотренных сценариях изучались такие аспекты, как "видение будущей деятельности компаний в бизнесе дата-центров".

Министр подчеркнул, что правительство детально анализировало различные сценарии, включая, например, развитие бизнеса за пределами Латвии. Также были оценены "возможности, угрозы, успехи, неудачи и потенциал каждого сценария".

"Ни один из предложенных сценариев не является однозначным: у каждого из них есть как положительные, так и отрицательные стороны. Очень важно, чтобы правительство осознавало возможные негативные последствия каждого из них", – подчеркнул Валайнис.

Он отметил, что окончательное решение останется за обоими акционерами, а руководству компаний пока не следует комментировать процесс. "Если вам что-то принадлежит, и вы передаете это кому-то в управление, то решение о том, что делать с этим активом, принимаете вы, а не управляющий", – заявил министр, добавив, что дискуссии с самими предприятиями также состоятся, но пока это преждевременно.

Комментируя конфиденциальность переговорного процесса, Валайнис отметил, что у Латвии есть свои интересы, так же как и у другого собственника, и "если мы сейчас раскроем свои сценарии развития, это однозначно повлияет на стоимость компаний в том или ином сценарии". "Если один из акционеров что-то заявляет, это становится обязательным в переговорах и может поставить нас в невыгодное положение", – добавил он.

Министр подчеркнул, что ни один из возможных сценариев не может быть реализован за месяц или два. Все сценарии потребуют года или более для подготовки и выполнения, включая детальные обсуждения как с компаниями, так и с привлечением специалистов для необходимых оценок.

Ранее сообщалось, что Валайнис не ответил на вопрос агентства LETA, какой из вариантов он сам поддерживает: объединение LMT с Tet и выплата другому акционеру, шведской компании Telia, нескольких сотен миллионов евро за уменьшение влияния, или полный выкуп обоих предприятий у Telia с привлечением нового стратегического инвестора.

Министр подчеркнул, что не готов комментировать неофициально озвученные варианты.

Ранее Валайнис заявил агентству LETA, что после рассмотрения отчета о результатах переговоров акционеров в правительстве общественности будет объяснено, почему были выбраны определенные сценарии дальнейшего развития и почему от других вариантов было решено отказаться.

По неофициальной информации, в переговорах между Латвией и Telia обсуждалось несколько возможных вариантов — от объединения Tet и LMT до сохранения текущей ситуации. Также рассматривался полный или частичный выкуп обеих компаний у Telia, а также выделение отдельных активов.

В чем суть вопроса

Ранее сообщалось, что 16 июля этого года на закрытом заседании правительство договорилось о дальнейших сценариях переговоров с Telia и поручило Министерству экономики вести эти переговоры.

В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, изменить которую акционерам — Латвии и Telia — до сих пор не удалось договориться.

В собственности Латвии, через ООО Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor ("Possessor"), находится 51% акций Tet, а у дочерней компании Telia Tilts Communications — 49%. В капитале LMT 49% принадлежит Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% — Латвии через Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (23%) и Possessor (5%), еще 23% акций LMT принадлежат Tet.

Теоретически это означает, что в настоящее время через Tet доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а Латвии — 39,7%. Однако на практике это не так, и Латвии принадлежит решающее влияние и в LMT благодаря контрольному пакету в Tet. Одновременно это тормозит принятие ряда стратегических решений, требующих единогласия.

Telia изначально предложила сценарий, согласно которому LMT приобрела бы телекоммуникационный бизнес Tet, который был бы выделен в отдельное предприятие ("Tet Telco"). Оба существующих акционера Tet получили бы специальные дивиденды, а Telia продала бы государству свои 49% акций Tet, получив от Tet недостающий 1% акций LMT. В результате у обоих главных акционеров — государства и Telia — было бы по 50% акций LMT. Позже предлагалось провести первичное публичное размещение акций (IPO), в ходе которого 20% или более акций LMT могли бы быть выставлены на бирже. В рамках сделки планировались изменения в высшем руководстве компаний.

Государственные представители официально не комментировали это предложение, но отвергли возможность продажи своей доли. Вместо этого рассматривается возможность выкупа долей LMT и Tet у Telia.

Готовность участвовать в выкупе активов Tet или его оптической инфраструктуры выразил ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), который управляет 23% акций LMT, принадлежащими государству. Этот вариант поддержал также президент LMT Юрис Бинде, указав, что LMT мог бы приобрести клиентский портфель Tet.

В свою очередь председатель правления Tet Улдис Татарчук заявил, что Tet мог бы выкупить акции LMT. В случае, если структура акционеров Tet останется неизменной, 51% объединенной компании принадлежал бы государству, а 49% — Telia.

Ранее сообщалось, что в прошлом году консолидированный оборот Tet составил 295,753 млн евро, что на 9,5% меньше, чем годом ранее, а прибыль снизилась на 40,1% до 15,226 млн евро. Сам оборот Tet в 2023 году составил 187,204 млн евро, что на 19,1% меньше, чем в 2022 году, а прибыль компании снизилась на 21,1% до 18,987 млн евро.

Тем временем LMT в прошлом году продемонстрировал рост: консолидированный оборот составил 310,269 млн евро (+6,7%), а прибыль увеличилась на 0,6% до 32,069 млн евро. Оборот материнской компании в 2023 году вырос на 5,9% до 175,062 млн евро, а прибыль увеличилась на 20,6% до 34,864 млн евро.

#lmt #tet
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    20-го ноября

    LMT оператор, который единственный из конкурентов, кто домашнюю страницу не предоставляет на русском языке, значит ему не нужны деньги от людей, кто в общении использует русский язык.

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