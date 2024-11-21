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Жителям Латвии объяснили, как власти будут снижать цены на продукты питания 1

Бизнес
Дата публикации: 21.11.2024
LETA
Жителям Латвии объяснили, как власти будут снижать цены на продукты питания

"Потолок" наценок на конкретные продовольственные товары станет краткосрочным решением, а для борьбы с дороговизной продовольствия следовало бы публиковать данные о том, как формируется цена товара, насколько велики расходы производителей, сколько составляет наценка магазина, заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" министр экономики Виктор Валайнис.

Он выразил уверенность, что даже не вмешиваясь в условия свободной конкуренции можно создать механизм, который позволит потребителям видеть механизм ценообразования: "чтобы взять молоко и посмотреть, за сколько его купил магазин, каков налог, какова наценка". Министр отметил, что необязательно такая информация должна быть именно в магазине - можно подобрать и некий цифровой инструмент, чтобы ее показать. Валайнис также добавил, что на примере топлива это удалось сделать. "Верю, что это можно сделать и для продуктов питания, чтобы жители своим кошельком могли делать выбор: если видят, что наценка на мясо составляет 150%, смогут выбрать другое", - сказал Валайнис.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев Норис Крузитис, однако, выразил сомнение в том, что торговец сможет полностью проиллюстрировать ценообразование на все 10 000 продуктов, но согласился с тем, что нужно искать способы обеспечения большей прозрачности. Он пояснил, что некоторые магазины вынуждены продавать определенные недорогие продукты даже по цене ниже себестоимости, а разницу компенсировать за счет других продуктов, поэтому по-настоящему цены не сравнить.

Еще одна задумка министра - установить на некоторое время для каких-то групп продовольственных товаров "потолок" наценки. Определить перечень этих товаров планируется вместе с торговцами и другими министерствами и установить, что, например, на молоко наценка не может превышать 15-20%. Это была бы краткосрочная мера, и ее можно не вводить, если удастся быстрее найти долгосрочное решение, как снизить цены на продукты питания, пояснил министр.

Lsm.lv

#цены на продовольствие
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    21-го ноября

    "если видят, что наценка на мясо составляет 150%, смогут выбрать другое" -что? Дешёвым популизмом сыт не будешь.

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