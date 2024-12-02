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Шведский совладелец требует уволить главу LMT Юриса Бинде 5

Бизнес
Дата публикации: 02.12.2024
LETA
Шведский совладелец требует уволить главу LMT Юриса Бинде

С осени рабочая группа представителей Латвии и скандинавской телекоммуникационной компании "Telia" ведут переговоры о том, что делать с предприятиями "Latvijas mobilais telefons" (LMT) и "Tet".

Консультанты, выбранные Минэкономики и предприятием по управлению активами "Possesor" подготовили различные варианты. Неделю назад за закрытыми дверями им впервые показали правительству. И фактически одновременно в Латвию поступило заявление от "Telia" о том, что скандинавы хотят отстранить от должности главу LMT Юриса Бинде. Как заявил предприниматель Нормунд Бергс в передаче "Neka Personīga", это рейдерство.

К началу декабря Министерство экономики должно положить на стол премьер-министра план того, как государство могло бы выкупить акции у "Telia Sonera". Министру экономики Виктору Валайнису поручено подготовить подробный план того, как это сделать без использования прямых средств госбюджета. 19 ноября правительство на закрытом заседании заслушало Валайниса и рабочую группу, говорившую с "Telia". До сих пор желанием скандинавов было механическое объединение ЛМТ и "Tet" с отделением всех бесполезных и убыточных, по их мнению, бизнесов. Это означало бы в том числе запрет на деятельность в оборонной сфере и запрет объединенной компании создавать предприятия в зарубежных странах для экспорта своих услуг, потому что это может создать конкуренцию интересам "Telia". План правительства был другим - найти способ выкупить акции у "Telia".

zinas.tv3.lv

#lmt
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • 2-го декабря

    Сталинская экономика это развитие

    3
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    3-го декабря

    Угу, заводы и электростанции которые строили капиталисты (и инженеры) сша. Да бесплатные рабы гулага, чья зарплата миска баланды, место в бараке да лагерный ватник с чунями.

    2
    1
  • 2-го декабря

    частная собственность не всегда развитие. капитализм-мсксимальное извлечение прибыли из всего. вспомним Сталинскую экономику. 3 ОПСОСа в Латвии на 1,8 млн человек!!!!!! в России 4 опсоса, так там рынок огромный. у гос оператора должны быть соц тарифы(мин набор услуг) и комерческие с доп пакетом. проблема в Латвии-нет налог базы, нет промышленности, стрижка с населения и с мелких фирмочек.

    4
    2
  • 2-го декабря

    Lattelekom и LMT обьединить в ЗАО, это предприятие должно стать государственным. Telia похоже присосалась.

    В рамках одного ЗАО(это должно быть в Мин связи) 2 подразделения, схожие функции-легче управлять и планировать, линии связи, АТС, Базовые станции, площадки под БС Латтелекомовские частично.(видимо попрадовали кучу зданий). в 90х раздербанили Министерство Связи ЛССР. Пора возвращать все обратно, подумать над системой управления, не превращать в семейные предприятия и кланы.

    8
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    2-го декабря

    Нет, это будет государственная проедальня, без перспектив развития. Поскольку зарабатывать не надо, а надо получать. И конкуренция на рынке не будет интересовать такую шарагу. А без конкуренции нет развития. Это будет плесневелое, отсталое говно.

    8
    2
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