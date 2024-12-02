Шведский совладелец требует уволить главу LMT Юриса Бинде

Консультанты, выбранные Минэкономики и предприятием по управлению активами "Possesor" подготовили различные варианты. Неделю назад за закрытыми дверями им впервые показали правительству. И фактически одновременно в Латвию поступило заявление от "Telia" о том, что скандинавы хотят отстранить от должности главу LMT Юриса Бинде. Как заявил предприниматель Нормунд Бергс в передаче "Neka Personīga", это рейдерство.

К началу декабря Министерство экономики должно положить на стол премьер-министра план того, как государство могло бы выкупить акции у "Telia Sonera". Министру экономики Виктору Валайнису поручено подготовить подробный план того, как это сделать без использования прямых средств госбюджета. 19 ноября правительство на закрытом заседании заслушало Валайниса и рабочую группу, говорившую с "Telia". До сих пор желанием скандинавов было механическое объединение ЛМТ и "Tet" с отделением всех бесполезных и убыточных, по их мнению, бизнесов. Это означало бы в том числе запрет на деятельность в оборонной сфере и запрет объединенной компании создавать предприятия в зарубежных странах для экспорта своих услуг, потому что это может создать конкуренцию интересам "Telia". План правительства был другим - найти способ выкупить акции у "Telia".

zinas.tv3.lv