Появились сигналы о заинтересованности MikroTik инвестировать в Tet и LMT

Совладелец и председатель правления производителя сетевого оборудования ООО "Mikrotīkls" (бренд "MikroTik") Джон Талли проявляет интерес к инвестированию в телекоммуникационные компании ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT). Об этом в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии и старший партнер адвокатской конторы "Eversheds-Sutherland" Марис Вайновскис, пишет ЛЕТА.

Совладелец и председатель правления производителя сетевого оборудования ООО "Mikrotīkls" (бренд "MikroTik") Джон Талли проявляет интерес к инвестированию в телекоммуникационные компании ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT). Об этом в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии и старший партнер адвокатской конторы "Eversheds-Sutherland" Марис Вайновскис, пишет ЛЕТА.

«Есть сигналы о его заинтересованности», — отметил Вайновскис, добавив, что не может это подтвердить.

Он также подчеркнул, что такие компании, как "Tet" и LMT, вызвали бы большой интерес среди инвесторов.

«Нужно выбирать лучших из лучших», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на закрытом заседании правительства 19 ноября 2024 года было рассмотрено более 30 различных сценариев дальнейшего развития LMT и "Tet". Окончательное решение пока не принято, Министерству экономики поручено уточнить предложения в течение трёх недель.

«Мы остановились на двух вариантах, которые сейчас детализируются», — заявил агентству LETA министр Валтер Валайнис.

Он также сообщил, что в уточнённом протоколе будет закреплён мандат правительства для дальнейших переговоров с другим акционером, шведской компанией "Telia", и определена позиция, которую Министерство экономики будет отстаивать.

«Если переговоры не будут успешными, у нас есть сценарии B и C на случай, если мы не достигнем соглашения с другим владельцем. Но в целом я смотрю на этот процесс позитивно», — отметил министр.

Неофициальные источники сообщили агентству LETA, что в переговорах обсуждались варианты — от слияния "Tet" и LMT до сохранения текущей ситуации. Рассматривалась также возможность полного или частичного выкупа акций "Telia" в этих компаниях, а также выделение отдельных активов.

Сложная структура управления "Tet" и LMT до сих пор остаётся камнем преткновения между акционерами — Латвийским государством и "Telia".

В настоящее время 51% акций "Tet" принадлежат Латвии (через ООО "Possessor"), а 49% — дочерней компании "Telia", "Tilts Communications". В LMT "Telia" и её дочерняя компания "Sonera Holding" владеют 49% капитала, Латвийское государство — 28% (через АО "LVRTC" и ООО "Possessor"), а ещё 23% принадлежат "Tet".

Это теоретически даёт "Telia" 60,3% в капитале LMT через "Tet", но фактически контроль остаётся за государством, так как оно владеет 51% акций "Tet".

"Telia" ранее предлагала схему, по которой LMT выкупила бы телекоммуникационный бизнес "Tet", а акционеры "Tet" получили бы специальные дивиденды. Однако Латвийское государство отвергло возможность продажи своих долей и рассматривает выкуп долей "Tet" и LMT у "Telia".

К готовности участвовать в выкупе активов "Tet" выразил интерес LVRTC, управляющий 23% долей LMT. Аналогичную заинтересованность выразил и президент LMT, предложив выкупить клиентскую базу "Tet".

Финансовые показатели компаний за прошлый год:

"Tet" : оборот составил 295,753 млн евро (-9,5% к предыдущему году), прибыль — 15,226 млн евро (-40,1%).

: оборот составил 295,753 млн евро (-9,5% к предыдущему году), прибыль — 15,226 млн евро (-40,1%). LMT : оборот достиг 310,269 млн евро (+6,7%), прибыль — 32,069 млн евро (+0,6%).

: оборот достиг 310,269 млн евро (+6,7%), прибыль — 32,069 млн евро (+0,6%). "Mikrotīkls": оборот вырос до 401,597 млн евро (+20,1%), прибыль составила 100,053 млн евро (+16,6%).

Компания "Mikrotīkls", основанная в 1996 году с уставным капиталом 2840 евро, принадлежит Арнису Риекстињшу и Джону Талли в равных долях.