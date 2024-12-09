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Водочный магнат Шефлер заложил «Рижский бальзам» владельцу футбольного клуба «Тоттенхэм» 1

Бизнес
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
Водочный магнат Шефлер заложил «Рижский бальзам» владельцу футбольного клуба «Тоттенхэм»
ФОТО: dreamstime

Активы британского подразделения Amber Beverage Group миллиардера Юрия Шефлера оказались в залоге у структуры владельца футбольного клуба «Тоттенхэм».

Amber Beverage Group среди прочего занимается поставками Riga Black Balsam (Рижский черный бальзам) и текилы Fortaleza, пишет RBC.

Подконтрольный Юрию Шефлеру алкогольный дистрибьютор Amber Beverage UK передал собственные активы в залог британской компании Ultimate Finance Limited. Об этом говорится в документе о регистрации транзакции, опубликованном в государственном реестре компаний Великобритании 2 декабря.

В нем же сказано, что соглашение между сторонами было подписано 29 ноября.

Из соглашения следует, что в залог могли быть переданы права на уже имеющиеся и будущие земельные участки (и в собственности, и в аренде), интеллектуальную собственность и воздушные суда.

Что такое Amber Beverage UK

Дистрибьютор, ранее носивший название Сellar Trends, был основан в 1999 году. Его основными акционерами долгое время были семьи британских бизнесменов Мартина Воттса и Давида Марриотта. В 2018 году он стал частью зарегистрированного в Люксембурге холдинга Amber Beverage Group Юрия Шефлера.

Изначально доля группы в дистрибьюторе составляла 70%, но в 2019 году она довела ее до 100% и стала единственным собственником компании. Спустя два года Сellar Trends была переименована в Amber Beverage UK.

Из государственного реестра компаний Великобритании следует, что Amber Beverage UK специализируется на продаже вина, пива и других алкогольных напитков. В информации на ее сайте говорится, что в ее портфель входят 60 международных брендов.

Среди них, к примеру, текила Fortaleza, виски Kentucky Owl, финская водка Koskenkorva, ром Don Papa и другие.

Большую часть портфеля компании по количеству марок занимают ликеры — 14 брендов, в том числе Riga Black Balsam (Рижский черный бальзам), Valhalla и другие.

На втором месте текила и другие агавовые напитки — эта категория представлена десятью марками.

Согласно последнему доступному отчету, в 2022 году ее оборот составил 49,3 млн фунтов стерлингов, чистый убыток — 231 тыс. фунтов.

Для сравнения: в 2021 году оборот компании оценивался в 55,2 млн фунтов стерлингов, а чистая прибыль — в 413 тыс. фунтов.

Основатель алкогольного холдинга SPI Group Юрий Шефлер в этом году занимает в глобальном рейтинге богатейших бизнесменов мира, по версии Forbes, 2232-е место. Его состояние оценено в 1,4 млрд. долларов.

Чем известна Ultimate Finance

Зарегистрированная в Бристоле, компания предоставляет услуги, связанные с разработкой финансовых решений для малого и среднего бизнеса. С момента создания в 2001 году она вложила в финансирование более 1 млрд фунтов стерлингов, а ее штат насчитывает более 200 сотрудников.

С сентября 2015 года Ultimate Finance входит в Tavistock Group британского миллиардера Джозефа Льюиса.

Льюис, по данным Forbes USA, владеет Tavistock Group и основным пакетом в футбольном клубе Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур». Ему также принадлежит и британский оператор пабов Mitchells & Butlers, который насчитывает 1,7 тыс. точек по всей стране. Forbes USA оценивает состояние бизнесмена в 6,3 млрд долларов США.

В прошлом году прокуратура США предъявила Льюису обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. В январе 2024 года бизнесмен свою вину признал. А уже в декабре Financial Times писала, что Льюис избежит тюремного заключения: федеральный судья на Манхэттене согласился приговорить 87-летнего миллиардера к штрафу в размере 5 млн долларов США и трем годам исправительных работ.

# бальзам
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Прикольна страсть латышей к Рижскому бальзаму, неужели, не знают, что производитель российский еврей, зная их теплое отношение, и к русским, и к евреем.

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